Pino Bollettino, attuale segretario generale della Cisl Fp Basilicata, è stato nominato coordinatore della Cisl per la provincia di Matera. La nomina è stata ufficializzata questa mattina durante i lavori del comitato esecutivo del sindacato dal segretario generale Vincenzo Cavallo.

“Una scelta – ha spiegato a margine della riunione Cavallo – che va nella direzione del rafforzamento della presenza della Cisl in un territorio importante come quello di Matera che presenta potenzialità ancora inespresse. Il materano è un territorio vasto e differenziato che deve trovare una sua precisa cifra distintiva dentro il contesto del Mezzogiorno. Lo sviluppo della filiera turistica e culturale, unito al rilancio di importanti insediamenti industriali come la Valbasento, fanno della provincia di Matera un territorio ad elevato potenziale di crescita. Con il nuovo modello organizzativo che stiamo adottando puntiamo a rafforzare il ruolo della Cisl quale autorevole interlocutore delle istituzioni e delle forze economiche e sociali del territorio”.