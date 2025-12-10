Ciro Cosimo Zaccaria alla guida Divisione Anticrimine Polizia di Matera

Per un dirigente che va via a Lecce, Elena Raggio, uno che arriva a capo della Divisione anticrimine della Polizia di Stato di Matera. E’ Ciro Cosimo Zaccaria. Originario di Bari ha ricoperto vari incarichi, l’ultimo dei quali alla guida del commissariato distaccato di Grottaglie ( Taranto). Al nuovo dirigente della Divisione anticrimine, accolto dal questore di Matera Emma Ivagnes, gli auguri di buon lavoro.

IL COMUNICATO STAMPA

Nuovo funzionario alla Questura di Matera: il Primo Dirigente della Polizia di Stato Ciro Cosimo Zaccaria assegnato alla Divisione Polizia Anticrimine.

Il Questore della provincia di Matera Dr.ssa Emma Ivagnes ha dato oggi il benvenuto al Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dr. Ciro Cosimo Zaccaria, trasferito alla Questura di Matera con l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine, in sostituzione del Primo Dirigente della Polizia di Stato dr.ssa Elena Raggio, trasferita alla Questura di Lecce.

Nato a Bari il 02.03.1977, nel 2001 consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma.

Vincitore del concorso per Commissari della Polizia di Stato, nel 2005 frequenta il 96° corso di formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia. Dal 2008 al 2010 assume l’incarico di Dirigente del Centro Operativo Autostradale di Lamezia Terme (CZ). Trasferito alla Questura di Taranto nel giugno 2010, ricopre dapprima l’incarico di Funzionario Addetto all’Ufficio di Gabinetto, quindi quello di Dirigente del Commissariato Sezionale di P.S. “Borgo”; dal 2015 al 2021 è Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico; dal 2021 al 2025 assume la direzione del Commissariato Distaccato di Grottaglie.

Al neo Dirigente le congratulazioni del Questore, dei Funzionari e del Personale tutto della Questura di Matera.