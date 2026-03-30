Circolo La Scaletta: Chiediamo alla Regione Basilicata di revocare la delibera di cessazione dell’attività dell’unità di chirurgia senologia

Il Circolo “La Scaletta” esprime perplessità sulla decisione della Regione Basilicata di bloccare l’attività dell’unità di chirurgia senologica dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera.

È quanto emerso nel corso di un una riunione del gruppo di lavoro sulle tematiche socio-economiche, che ha analizzato un documento realizzato da Angelo Andriulli, primario emerito di Gastroenterologia dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e socio del Circolo.

Nel corso della discussione, convocata dal responsabile del Gruppo di lavoro, Paolo Emilio Stasi e a cui hanno preso parte medici e operatori sanitari di grande esperienza, è stato sottolineato che il provvedimento rischia di rivelarsi una scelta frettolosa per il futuro della Sanità lucana perché non completamente ponderata alla luce della lettura dei dati.

La Regione motiva la chiusura con il mancato raggiungimento delle soglie di volume previste dal DM 70/2015. Ma le performance qualitative raccontano un’altra storia: nei periodi di piena operatività, gli esiti clinici della Unità operativa semplice dipartimentale di Matera erano pienamente in linea con i parametri di accreditamento previsti per la struttura e non lontani da quelli del San Carlo di Potenza e del CROB di Rionero in Vulture.

Stessa qualità, con una sola chirurga in organico – contro i 5-6 in servizio negli altri centri – che ha quindi maturato una expertise sicuramente in linea con i parametri dettati dall’Agenas e presenti nelle Breast Unit regionali.

Il calo quantitativo dei volumi degli ultimi anni, inoltre, appare invece come il risultato di scelte precise e progressive: screening delocalizzato e mancata sostituzione del chirurgo plastico andato in pensione.

In altre parole, si è fatto di tutto per far seccare il ramo, e ora si usa la siccità come pretesto per tagliarlo.

Ci si chiede cosa accadrebbe nel caso in cui la Regione Basilicata dovesse decidere, non di dismettere, ma di investire nella struttura rafforzandola, associandola nella rete delle altre Breast Unit regionali, e dotandola del personale necessario per essere efficiente anche in termini quantitativi.

Lo stesso report Agenas PNE 2025 avverte che il criterio volume/esiti, applicato in modo isolato, è “eccessivamente restrittivo e penalizzante”. Devono affiancarsi altri parametri: l’equità territoriale e l’expertise del singolo professionista.

Ed è proprio considerando entrambi questi parametri che la decisione appare quantomeno frettolosa.

Concentrare le Breast Unit solo nell’area nord della regione — Potenza e Rionero — significa lasciare senza tutela oncologica di prossimità tutta la popolazione del materano e della Basilicata meridionale, in assenza, tra l’altro, di servizi di trasporto e delle infrastrutture adeguate per raggiungere in tempi ragionevoli le strutture regionali. Il risultato è che già oggi la popolazione del Materano – e non solo per gli interventi di chirurgia oncologica del seno – è costretta a curarsi altrove, principalmente in Puglia, che nel frattempo ha investito e continua a investire in ospedali pensati anche per attrarre l’utenza lucana.

L’Ospedale “Madonna delle Grazie” – si ripete spesso – non è una struttura periferica: è un presidio di area vasta, con un bacino di utenza potenziale di quasi un milione di persone tra Basilicata e Puglia murgiana. per questo motivo, dismetterne alcune funzioni, pur con tutte le buone intenzioni possibili, significa rinunciare a una leva strategica per il futuro sanitario dell’intera regione.

e di aprire un confronto serio su ciò che serve davvero: personale medico infermieristico dedicato, un chirurgo plastico per gli interventi ricostruttivi. In altre parole: di investire, non di dismettere.

La mobilitazione di oltre 12.000 cittadini che hanno firmato la petizione a sostegno della Unità operativa di Senologia chirurgica del Madonna delle Grazie di Matera dimostra che su questo tema la comunità ha capito la posta in gioco. Questa partecipazione spontanea andrebbe quantomeno ascoltata.