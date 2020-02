Sul filo di lana, per i noti problemi organizzativi, ma alla fine è arrivata la presentazione del Carnevale di Matera 2020, frutto dell’espletamento di un bando che ha coinvolto quanti ci hanno creduto e hanno voglia di divertirsi e far divertire, a cominciare dai piccoli che sono i fruitori privilegiati del festoso evento. E si comincia con la festa del cioccolato che ha già fatto strabuzzare gli occhi all’amico Michele e ai golosi del settore, per continuare con concerti, giochi, cavalcate e carnival show con musica, balli, suoni e luci nel segno del ”coinvolgimento”. A parlarne, nel corso della conferenza stampa,l’assessore al Turismo Marianna Dimona, la dirigente del settore, Giulia Mancino e Franco Dell’Acqua ” specialista addetto alle relazioni interne ed esterne” alle dirette dipendenze del sindaco, che hanno fatto riferimento alle opportunità del bando per favorire in maniera trasparente la partecipazione di associazioni, privati di presentare proposte e all’Amministrazione di coordinare gli eventi. Non è ancora la cabina di regia da più parti annunciata o evocata, per preparare per tempo cartelloni e programmi- anche per gli oggetti limiti della struttura e di quelli della cultura di impresa di tante ma pur lodevoli proposte- ma la macchina è avviata. Tra un po’ arriva la Pasqua e anche in quel caso l’offerta turistica locale deve cercare di non arrivare al ”Giovedì Santo” ma occorre essere pronti già dal ”mercoledì delle Ceneri”. Le nozze con i fichi secchi si possono anche fare, ma bisogna contentarsi e guardare in faccia la realtà. Ci sono delle ”finestre aperte”per fruire e partecipare alle diverse opportunità dei bandi comunali, ma serve anche un disegno di contenuti e programmi che valorizzino identità e risorse di Matera. La scommessa del 2020 è questa dopo i fasti e a volte fatui fuochi pirotecnici dell’anno da capitale europea della cultura.



COMUNICATO STAMPA DEL COMUNE

Città in festa per il Carnevale: spettacoli, giochi e concerti da venerdì a martedì per le strade del centro storico

Oltre trenta tra spettacoli ed eventi per animare la città nel fine settimana di Carnevale.

Il calendario delle attività 2020 è già iniziato l’8 febbraio scorso al Mercato coperto di Campagna amica della Coldiretti, in via Serrao, con una serie di laboratori per bambini e corsi pratici sulla produzione della pasta fresca.

Da venerdì 21 a domenica 23 febbraio, Piazza San Francesco sarà animata dalla “Festa del cioccolato”.

Sabato 22 febbraio, nel Villaggio Coldiretti, è previsto l’appuntamento con la tradizionale pentolaccia. Nella Villa Comunale, invece, dalle 17 alle 19 l’associazione “Zio Ludovico” organizza la rassegna Matera Gioca. In serata, alle 19 nell’Auditorium “R. Gervasio”, il concerto del jazz moment ensemble dal titolo “What (is) a Jazz”, organizzato dalla Società Dante Alighieri.

Domenica 23 febbraio, la sfilata delle maschere a cavallo che partirà dal piazzale antistante la chiesa di San Paolo alle ore 10, e che percorrerà Via Nazionale, Via Annunziatella, Via XX Settembre per concludersi in Piazza Vittorio Veneto. A partire dalle 10.30 e fino alle 19.00 proseguirà la rassegna Matera Gioca sempre nella Villa comunale.

Nel pomeriggio sipario sul teatro di Pulcinella portato in scena alle ore 18 in Piazza San Francesco dalla compagnia Ondadurto Teatro diretta da Adriano Dossi, nell’ambito del progetto denominato Carnival Show, il carnevale tra teatro, arte e colori, coordinato da Info Matera Centro.

Lunedì 24 febbraio il Carnival Show prosegue in piazza San Francesco, a partire dalle ore 16 e fino alle ore 18.45, con lo spettacolo dei trampolieri e giocolieri, e con il baloon art show del MIKrocirco Lacaposciuc Asd.

Sempre in Piazza San Francesco a seguire dalle ore 18.45 lo show musicale della Twenty Century Band e dalle 20.15 spazio allo spettacolo organizzato dalla società Quadrum dal titolo “Uascezza della città”: intrattenimento e musica con i Ragnatela Folk band e il dj set composto da dj materani.

Martedì 25 febbraio proseguirà il Matera Gioca nella Villa Comunale dalle 10.30 alle 19.00, mentre in Piazza Vittorio Veneto, dalle 10.30 alle 12.30, vetrina per l’artigianato artistico con il laboratorio di creazione di maschere in argilla e dalle 10.30 alle 13 animazione per famiglie dell’Allegra Parata. Nel pomeriggio In Piazza San Francesco a partire dalle 18 l’esibizione della scuola Passione Danza. Alle 19 il concerto del Coro “Pop Materano” diretto dal maestro Mario Montemurro. Dalle 18 alle 24 le strade del centro storico saranno animate dalle esibizioni dei buskers.

Chiusura con il progetto Carnevale Materano 2020, a cura del raggruppamento tra Dejavù, Be Sound, Eventi e non solo e l’Associazione Armida, con lo spettacolo musicale, in Piazza San Francesco, della Love Groovy Band (ore20) e a partire dalle 23 il dj set a cura di Skrezio dj e mj Carlo Iuorno.