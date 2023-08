Cinghiali in città. Nè cattura e nè pappardelle. Un tormentone

Cambiano le angolature, i luoghi, ma le foto ribaltate in sequenza sulle pagine social, ricordano che i cinghiali fanno parte- e in pianta stabile- della fauna domestica stanziale dei nostri centri. E Matera non fa eccezione: da Agna Cappuccini a via dei Normanni, da borgo La Martella a Serra Venerdi a contrada Pantanello a ridosso del camposanto. Gli avvistamenti si susseguono ma non si muove nulla e del resto la questione è stata esaminata e chiusa a livello regionale, dopo tanti tavoli di confronto, con un bando di affidamento per la gestione dell’emergenza scaduto il 7 agosto scorso,che pubblichiamo più avanti, e che riteniamo sarà espletato e aggiudicato al rientro delle ferie. Antonio Serravezza non si dà pace, interpretando le preoccupazioni di altri concittadini.Ritorna sull’allarme e lancia l’ennesimo S.O.S. ma è ferragosto. Tutti in vacanza cinghiali comprese, in attesa di un piatto di pappardelle al sugo di carne di cinghiale, per chi le apprezza. Altrimenti arricchite l’album fotografico con tanto di nell’idioma tradotto: ‘’benvenuto a Matera’’. I cinghiali grugniscono in lingua ungulata e quando hanno fame sanno dove andare. Anche a ferragosto…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Non prendiamola sottogamba perché la situazione dei cinghiali sta degenerando sempre di più e se non si interviene subito dobbiamo aspettarci qualche grave problema alle persone e alle cose. Ormai nella zona Cappuccini sono diventati tanti, troppi. Si incrociano anche di giorno, e la notte veramente si ha paura di incappare in veri e propri branchi , che normalmente dovrebbero essere diffidenti e scappare, mentre ormai si avvicinano minacciosamente, soprattutto quando ci sono le scrofe con i cuccioli che solitamente sono molto protettive. Non sto dicendo che si debba attivare battute di caccia o simili, sono decisamente contrario, ma che il problema debba essere affrontato cercando qualche soluzione compatibile con la coabitazione con l’uomo. Gli ungulati sono animali bellissimi e vanno anche tutelati, ma effettivamente stanno diventando un problema per la popolazione, che va risolto al più presto. Dal web due foto di pochi giorni fa: una scrofa in via Capuccini vicino ai raccoglitori di indumenti usati e un branco nella rotonda dell’ospedale Madonna delle Grazie.



LA NOTA DELLA REGIONE BASILICATA DEL 23 GIUGNO 2023

“È aperta la procedura telematica per l’affidamento della fornitura di servizi integrati per la gestione dell’emergenza causata dall’eccessivo numero della popolazione della specie cinghiale.

Una notizia che do con immensa soddisfazione perché risultato di un lavoro importante degli uffici della direzione politiche agricole che va ad intervenire su un problema ormai diventato emergenza in Basilicata e non solo. È evidente che tra gli obiettivi prioritari dei piani di gestione della popolazione del cinghiale sul territorio regionale, nonché del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU), vi sono la gestione e il controllo della specie Cinghiale (Sus scrofa) al fine di tutelare le produzioni agricole, ridurre i sinistri stradali ed attenuare il rischio di introdurre la Peste Suina Africana (PSA) nel territorio della Regione Basilicata.

L’importo del bando è di 3 milioni di euro e la scadenza è il 07/08/2023 entro le 12:00.

La gestione della procedura di gara è in capo alla Direzione Generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA.RB), che ringrazio moltissimo per il lavoro che ha fatto e che farà”.

Così in una nota l’assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata Alessandro Galella.

Il link per tutte le informazioni e la procedura è https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=2976768&otype=1101