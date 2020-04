Lo hanno visto e filmato in prima mattinata al borgo La Martella di Matera, prima che tornasse da dove era venuto: a Timmari o nei canali della gravina . Un esemplare adulto di cinghiale che da quanto ci ha riferito l’amico Pasquale Di Pede, con un trascorso di cacciatore, sarebbe rimasto in zona tutta la notte in cerca di cibo. Sorpresa e allarme per per la presenza di un ospite, battezzato subito ”Covid”, che è andato via dopo essersi transitato per un orto. Tornerà? Da solo, in compagnia? Occhi e orecchie aperti, visto che l’animale ha sfidato la quarantena e senza alcuna autorizzazione…