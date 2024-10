Cinemadamare Basilicata alla Festa del Cinema di Roma

Cinemadamare Basilicata (insieme alle Pro Loco “Monticchio” e “Rionero”, e le Associazioni “Terra Amara” e CEAS Vulture”) alla Festa del Cinema di Roma, con il Progetto di Residenza di filmmaker italiani e stranieri, in corso di svolgimento nel Comune di Rionero, nell’ambito del progetto “Attrattività dei Borghi”, finanziato dall’Unione Europea, per il Next Generation EU. Presso lo Spazio della Roma Lazio Film Commission, infatti, con la partecipazione del regista Federico Moccia, davanti ad un pubblico di addetti ai lavori, Il Campus fondato e diretto da Franco Rina, ha proiettato 8 documentari relativi al meraviglioso territorio di Monticchio Bagni, al centro delle attività di filmmaking dei giovani autori di Cinemadamare, provenienti, oltre che dall’Italia, da Argentina, Libano, Cuba, Ucraina, Inghilterra, Ungheria, Francia, Lestonia e Spagna. L’appuntamento romano, nel corso di una delle manifestazioni di Cinema più importanti d’Europa, infatti, ha rappresentato l’occasione per promuovere un’area tra le più suggestive della Basilicata (come è appunto quella che fa da corollario ai due laghi appenninici), sia per fini turistici sia per fini cinematografici. Il Progetto che Cinemadamare sta sviluppando (iniziato il primo ottobre 2024 e che finirà il 30 novembre), in quella zona di Rionero, ha come obiettivo proprio la narrazione delle principali attività che le due Pro Loco e le Associazioni già citate, stanno sviluppando, nelle aree verdi e nei bacini di Monticchio. “Portare le immagini e le storie delle Associazioni che stanno operando a Monticchio Bagni, nell’ambito del nostro progetto “Borgo Monticchio” – ha commentato il sindaco di Rionero, Mario Di Nitto – è un’ulteriore possibilità di promozione delle nostre aree. E’ molto interessante che attraverso i filmati e le testimonianze dei nostri concittadini impegnati nell’associazionismo locale, anche cineasti di fama nazionale ed internazionale, presenti alla Festa del Cinema di Roma, abbiano la possibilità di scoprire le nostre bellezze e i nostri due magnifici laghi, con l’auspicio che la fruizione dei filmati si trasformi quanto prima in una fruizione diretta del territorio per molti”. Cinemadamare, il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker, da oltre vent’anni valorizza territori italiani solitamente esclusi dalla grande produzione, sempre alla ricerca di nuove locations, favorendo la creazione del pubblico per il cinema di qualità e promuovendo la co-produzione tra società cinematografiche italiane e straniere.

