Torna anche quest’estate “Film on the Beach’’, la rassegna cinematografica in programma presso i lidi di Marina di Ginosa dal 22 luglio al 26 agosto. Ingresso gratuito.

Sei appuntamenti rientranti nel calendario estivo del Comune di Ginosa intitolato “Cultura e Paesaggio’’ presso altrettanti lidi per gustare direttamente in riva al mare un bel film.

<<Dopo la fortunata prima edizione dello scorso anno, torna “Film on the Beach’’, tra le rassegne di punta del calendario degli eventi estivi 2021 – spiega l’Assessore alla Cultura Emiliana Bitetti – “Film on the Beach’’ nasce grazie alla proficua collaborazione tra Comune di Ginosa, Scorribande Culturali e i partner tecnici BeSound e Cinergia.

Questa importante rassegna, così come gran parte degli eventi presenti nel calendario estivo, coniuga perfettamente Cultura e Paesaggio, rappresentati rispettivamente da film d’autore e dalle nostre splendide spiagge sulle quali sventola la Bandiera Blu.

Iniziative come questa sono la dimostrazione che vivere pienamente i nostri luoghi identitari, unendo attività nuove e coinvolgenti, è possibile>>.