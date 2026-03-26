Cinema e territorio: in Basilicata arrivano le cinepasseggiate del Lucania Film Festival

Tra cinema e paesaggio, il Lucania Film Festival rinnova il suo invito al pubblico con un’esperienza che va oltre lo schermo: le cinepassaggiate di primavera trasformano la Basilicata in un set diffuso, dove ogni luogo diventa racconto e ogni partecipante protagonista. Un viaggio immersivo tra immagini, storia e immaginazione che apre ufficialmente il percorso verso la giuria popolare 2026.

Di seguito la nota integrale:

Il Lucania Film Festival apre ufficialmente le iscrizioni alla giuria popolare 2026 e presenta le cinepassaggiate di primavera: un percorso immersivo tra alcuni dei luoghi più suggestivi della Basilicata, pensato per avvicinare il pubblico al cinema in modo innovativo e partecipato.

Le cinepasseggiate rappresentano un’esperienza che unisce visione cinematografica e scoperta del territorio. I partecipanti saranno guidati in un itinerario che attraversa grotte millenarie, siti archeologici e borghi storici, trasformando ogni tappa in un racconto audiovisivo ispirato a grandi film del cinema internazionale.

A rendere ancora più ricco il percorso sarà la presenza di mentor e professionisti del settore, tra cui lo sceneggiatore e scrittore Roberto Moliterni, la sceneggiatrice e autrice televisiva Annalisa Elba e la professoressa e archeologa Francesca Sogliani, che accompagneranno i partecipanti offrendo chiavi di lettura tra cinema, narrazione e patrimonio culturale.

Il percorso prenderà il via il 12 aprile a San Giorgio Lucano, tra le grotte, con un’esperienza ispirata a “Tomb Raider”. Proseguirà il 26 aprile a San Chirico Raparo con “Mission”, per poi fare tappa il 17 maggio a Tito, presso il sito archeologico di Torre di Satriano, con “Il racconto dei racconti”. Il viaggio continuerà il 31 maggio nella Casbah di Pisticci con “La battaglia di Algeri” e si concluderà il 7 giugno a Marconia di Pisticci, al CineParco Tilt, con la miniserie “Portobello”.

Un itinerario che non è solo culturale, ma anche esperienziale: i partecipanti, accompagnati da esperti, vivranno il cinema come strumento di lettura del paesaggio, contribuendo al tempo stesso al percorso che li porterà a diventare giurati popolari del festival.

Le cinepassaggiate si inseriscono infatti nel percorso della giuria popolare del Lucania Film Festival, offrendo un’occasione unica per formare uno sguardo consapevole sul cinema prima delle proiezioni ufficiali previste ad agosto.

«Le cinepassaggiate rappresentano un modo nuovo di vivere il cinema, non più soltanto come visione, ma come esperienza condivisa e radicata nei luoghi», spiegano dall’organizzazione del festival.

Le iscrizioni sono aperte fino al 4 aprile 2026 e sono rivolte ad appassionati, curiosi e a tutti coloro che desiderano partecipare attivamente alla vita del festival.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del FAI Basilicata e con il patrocinio di Lucana Film Commission, APT Basilicata, Parco Nazionale del Pollino e Pro Loco Basilicata.

Il Lucania Film Festival è una manifestazione internazionale dedicata al cinema indipendente che ogni anno coinvolge autori, spettatori e territorio, promuovendo nuove forme di partecipazione e racconto audiovisivo.

Per informazioni e iscrizioni: link disponibile sui canali ufficiali del festival.