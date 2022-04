Realtà diverse, ma arcinote nel panorama internazionale dei rapporti tra culture, economie che a Matera si incontrano per gettare, si spera, ponti di pace e di collaborazione tra comunità. E così giovedì 21 aprile ha segnato l’arrivo, in visita privata, dell’ambasciatore della Cina in Italia, Li Junhua, e di sua moglie, con i consiglieri economici.



Ad accompagnarlo e riceverli il presidente della Commissione Esteri del Senato, il materano Vito Petrocelli, e il presidente del Consiglio comunale Antonio Materdomini.



Gli ospiti , provenienti da Taranto, hanno incontrato il sindaco Domenico Bennardi e, naturalmente, visiteranno i rioni Sassi e una azienda del settore alimentare.



A Matera anche il principe Alberto II di Monaco, in tour in vari centri della Puglia. Alloggia, con il suo seguito, in un albergo diffuso nei rioni Sassi. Assente la principessa.



Venerdi 22 una visita negli antichi rioni e poi l’incontro in Prefettura. Poi tappa alla Cripta del Peccato Originale, nota come la Cappella Sistina del Rupestre, e con un guida d’eccezione Raffaello De Ruggieri. Ultima tappa della tre giorni appulo lucana ad Alberobello. L’auspicio è che torni con la principessa Charlène. Sempre domani sarà a Matera il presidente della Repubblica di Albania il Presidente della Repubblica di Albania, Ilir Meta, nell’ambito di un tour nelle comunità albanesi di Calabria e Basilicata . Alle 12.30 a Palazzo Malvinni Malvezzi l’ospite avrà un incontro istituzionale.