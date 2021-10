Per la cura del verde ci siamo, prati e alberi. Ma per marciapiedi, grate e altri elementi di arredo non si vedono ancora progetti di interventi nel camposanto di contrada Pantanello, il cimitero ”nuovo” di Matera realizzato quasi 50 anni fa. Non è la prima volta che ne parliamo e il problema nella programmazione dei lavori pubblici, limitato finora alla priorità di realizzare la stecca annuale dei loculi da destinare alle sepolture. Il settore della cura dei cimiteri, che pure ha introiti dal pagamento per la vendita di loculi, cippi e altri servizi, finisce nella spesa generale dei lavori pubblici. E questo non consente una programmazione diretta del settore. Da Antonio Serravezza siamo alla ”preghiera” che qualcosa si muova. Sarebbe ora. Per la ricorrenza dei Defunti 2021 è andata. Ne riparliamo per il 2022 e chissà con una nuova giunta…

LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

A portare alla luce la situazione attuale del cimitero comunale Pantanello siamo sempre noi cittadini. Mai una interpellanza di qualche consigliere dell’Amministrazione. Una situazione che rattrista molto soprattutto a seguito di lavori di ripristino delle strade interne, delle griglie in ferro delle caditoie delle acque piovane, gradini delle scale ecc. Quanti anni ci vogliono per rendere dignitosi questi luoghi? Molti sono i cittadini che si stanno lamentando delle pessime condizioni di incuria, degrado e pessimo stato di manutenzione in cui versa il cimitero grande della nostra città. Mai abbiamo assistito ad una tale indifferenza verso il problema. Il Sindaco pochi giorni fa, in occasione della crisi nella maggioranza, ha elencato molti progetti importanti da dover eseguire nei prossimi anni ma non c’è l’ombra della sistemazione del Cimitero e così il problema rimbalza di anno in anno senza alcun risultato. Spero tanto che chi ci rappresenta si rechi a far visita ai propri cari defunti e si vergogni per ciò che potrà constatare personalmente