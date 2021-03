Atto dovuto, conseguenziale, quello del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che con l’ordinanza OrdDec00574/2021 ha disposto la chiusura dei due cimiteri cittadini per tutta la durata della zona rossa e in relazione alle disposizioni del nuovo decreto ministeriale. Si eseguiranno solo le tumulazioni. Situazione già vista lo scorso anno, in attesa che le cose cambino. Purtroppo si pagano mediocrità, scarsa programmazione, dabbenaggine e scelte scellerate che continuano a penalizzare la Basilicata e Matera. Contano fatti e conseguenze. Da noi non paga nessuno. Tutti al loro posto…a parlare a vanvera di regione ”covid free” (gli anglicismi da vuoto a perdere) o di turismo sostenibile, con l’esordio pasquale della stagione turistica per ora saltato, In che mani siamo. Servirebbe un funerale solenne sulle note di ” Tutti a casa”.



L’ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO : Ordinanza Sindacale – misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza

epidemiologica da covid-19. Cimiteri Comunali.

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell’11 marzo 2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la quale ha

disposto che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato

una pandemia, superando la dichiarazione del 30 gennaio 2020 quando l’epidemia da COVID-19 fu definita

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili (pubblicato su G.U. Serie Generale n. 26 dell’01-02-2020);

VISTO il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3 (Gazzetta Ufficiale – Edizione

straordinaria – n. 45 del 23.02.2020);

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 febbraio 2020 recante le prime

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle

pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6/2020;

VISTA la l. 5 marzo 2020, n. 13, Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6,

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.61 del 09–03–2020) ;

VISTO il d.l. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 35, ove si prevede

che: “A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica

da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e

urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

VISTO l’articolo 4 del predetto d.l. 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla l. 22 maggio

2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

VISTO il d.p.c.m. del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo

2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili

sull’intero territorio nazionale”, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTO il d.m. della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio

del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto 3 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile

2020”, come richiamato dall’articolo 1, comma 16, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla l. 14 luglio 2020, n. 74 recante

“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il d.p.c.m. 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla l. 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, recante

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii.;

VISTO il d.l. 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 settembre 2020, n.124 recante

“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19

deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25

marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1,

del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza

di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di

contenimento dell’epidemia da COVID-19;

VISTO il d.l. 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 settembre 2020, n.124 recante

“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del

3 giugno 2020;

VISTO il d.l. 2 dicembre 2020, n. 158, art. 1, comma 2.;

VISTO il d.l. 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il d.l. 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il d.l. 14 gennaio 201 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e

prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;

VISTO il d.l. 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul

territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il d.p.c.m. 14 gennaio 2021;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute in data 27 febbraio 2021 in cui si stabiliscono Misure di

contenimento del contagio nella Regione Basilicata e, in particolare “1. Allo scopo di contrastare e contenere

il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 14 gennaio 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio

territorio, alla Regione Basilicata si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all’articolo 3

del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021. 2. La presente ordinanza è

efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”;

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo

dell’epidemia e dell’incremento dei casi all’interno del territorio Regionale;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Basilicata n. 5 del 27 febbraio 2021 avente ad

oggetto: “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla

l. 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla l. 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.

833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19.”

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 136, del 31 marzo 2020, al prot. n. 025218, con la quale si disponevano

misure precauzionali dovute all’epidemia da COVID 19;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 212, del 05 maggio 2020, al prot. n. 030718, con cui si disponeva con alcune

limitazioni la riapertura di alcuni parchi pubblici e dei cimiteri;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 230, del 12 maggio 2020, al prot. n. 032433, con cui si disponeva

ulteriormente rispetto alla riapertura di alcuni parchi pubblici e dei cimiteri;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di

eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 320 del 20 luglio 2020 al prot. n. 0048220 avente ad oggetto “Ordinanza

contenente disposizioni per la riapertura al pubblico dei Cimiteri Cittadini. (art. 50 c. 4 e 5, d.lgs. 267/2000 e

ss. mm. e ii) la quale ha previsto, tra l’altro, che “le operazioni di ordinaria tumulazione delle salme potranno

avvenire dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30” e “che le operazioni straordinarie per il

trasferimento di salme e/o resti mortali potranno avvenire dal martedì al venerdì nelle ore antimeridiane,

previa autorizzazione”;

RITENUTO necessario garantire una più ampia fascia oraria per lo svolgimento delle tumulazioni ordinarie e

dei trasferimenti, in maniera tale da permettere una distribuzione degli stessi che eviti la formazione di

assembramenti;

VISTA la legge regionale Basilicata n. 12 del 21 ottobre 2011, n. 12 “Norme in materia funeraria e di Polizia

mortuaria” e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento del Comune di Matera di Polizia mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 32

del 23.05.1996 e ss. mm. e ii;

RICHIAMATI i commi 4 e 5, dell’art. 50, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni tutte in epigrafe riportate;

1. la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali per tutto il periodo di validità dell’Ordinanza del

Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 in cui si stabiliscono misure di contenimento del contagio

nella Regione Basilicata;

2. che le operazioni di ordinaria tumulazione delle salme potranno avvenire dal lunedì al sabato dalle ore

8:30 sino ad un’ora prima della chiusura pomeridiana, e la domenica in caso di decessi COVID-19

straordinari ed improcrastinabili, previe le necessarie autorizzazioni, anche oltre il periodo di validità

della richiamata Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021;

3. che le operazioni straordinarie per il trasferimento di salme e/o resti mortali potranno avvenire dal

martedì al venerdì dalle ore 8:30 sino ad un’ora prima della chiusura pomeridiana, previe le necessarie

autorizzazioni, anche oltre il periodo di validità della richiamata Ordinanza del Ministro della Salute del

27 febbraio 2021;

4. ai dipendenti comunali, addetti ai servizi cimiteriali, di garantire il servizio di gestione dei cimiteri del

Comune di Matera nel rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza, nelle direttive e nei decreti

sopra richiamati.

Le disposizioni riportate nelle precedenti ordinanze sindacali contrarie al contenuto della presente si

intendono revocate.

AVVERTE

che, fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo , le violazioni della

presente ordinanza sono punite secondo quanto previsto dall’art 7 bis commi 1 e 1bis del d. lgs. n 267/2000;

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso, alternativamente, ricorso al Tribunale Amministrativo

Regionale per la Basilicata, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, nei modi e termini di cui all’art. 29

e successivi del D.Lgs. n. 104/2010 oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla

pubblicazione nei modi e termini ex art. 8 e successivi del D.P.R. n. 1199/1971; è inoltre ammesso il ricorso

gerarchico al Prefetto di Matera, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di

Matera.

DISPONE

a) l’immediata esecutività della presente ordinanza;

b) la pubblicazione mediante l’affissione all’albo pretorio comunale on line, sul sito internet del Comune

www.comune.mt.it, attraverso l’ufficio stampa comunale e l’affissione in idoneo spazio nei cimiteri cittadini;

Comune di Matera lì, 02/03/2021

IL SINDACO

DOMENICO BENNARDI

La presente ordinanza sia comunicata: alla Prefettura di Matera, alla Questura di Matera, al Comando provinciale dei Carabinieri del Comune di Matera, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Matera, al Comando di Polizia locale, all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale Basilicata,all’Ufficio della Presidenza della Provincia di Matera, alla Direzione dell’Azienda sanitaria locale di Matera e

venga notificata alle imprese funebri operanti sul territorio comunale, ai dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali;

Il Dirigente del Settore manutenzione urbana, adotti tutti i provvedimenti gestionali necessari per l’esecuzione della presente ordinanza;

Che gli agenti di Polizia locale e le altre Forze dell’ordine, vigilino sul rispetto della presente ordinanza.