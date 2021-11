“Piena solidarietà al nostro campione di pesistica Donato Telesca, vittima di una odiosa censura da parte di un’importante piattaforma web. La copertina del libro che racconta la vita dell’atleta paralimpico lucano è stata oscurata.”

E’ quanto dichiara il Capogruppo regionale del Partito Democratico Roberto Cifarelli, sulla vicenda che ha riguardato il campione lucano su Linkedin, che aggiunge:

“La foto in copertina, scattata da Oliviero Toscani, mostrava Donato Telesca nudo con le sue cicatrici , ma anche con il coraggio e la forza che hanno rappresentato, nel corso degli anni, il valore aggiunto di una bella storia di sport e di vita.

Cancellare un’immagine e paragonarla a qualcosa da non vedere esprime un chiaro indicatore di quanto i muri mentali siano ancora alti nei confronti della disabilità e di quanto risulti ancora difficile accettare, da parte di alcuni, la disabilità vissuta e mostrata senza veli e senza ipocrisie.

La storia di Donato Telesca è esemplare in quanto racconta un modello di vita per tutti coloro che, con passione e tenacia, riescono a raggiungere importanti traguardi semplicemente vivendo la quotidianità senza recriminazioni.”

“Forza Donato, – conclude Cifarelli – Tu hai già vinto. Nella tua attività sportiva hai sollevato pesi da campione e nel tuo modo di affrontare la vita hai piegato il destino.”