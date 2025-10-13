Cifarelli (PD): Ministra Roccella fa revisionismo e propaganda non degna di chi rappresenta le istituzioni

Con riferimento alle “parole della Ministra Roccella, che in un recente intervento ha minimizzato le responsabilità del fascismo e messo in discussione il significato della Resistenza” il consigliere regionale Roberto Cifarelli ha diffuso la seguente dichiarazione: “È l’ennesimo esempio di ignoranza spacciata per opinione e di mistificazione storica utile solo a guadagnare visibilità. Con il Consiglio regionale della Basilicata ho avuto l’onore di visitare Auschwitz insieme a decine di studenti lucani, in un viaggio che ha segnato profondamente le loro coscienze e le nostre. Consiglierei anche alla Ministra Roccella di farlo: forse comprenderebbe quanto sia grave e offensivo deformare la storia per fini di propaganda. Il revisionismo di propaganda è il peggior pericolo per la democrazia.” “Un’altra occasione persa per tacere” — conclude Cifarelli — “ma anche un’ulteriore conferma di quanto sia urgente difendere la cultura, la memoria e la libertà di pensiero nel nostro Paese.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.