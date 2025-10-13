lunedì, 13 Ottobre , 2025
Cronaca

Cifarelli (PD): Ministra Roccella fa revisionismo e propaganda non degna di chi rappresenta le istituzioni

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Con riferimento alle “parole della Ministra Roccella, che in un recente intervento ha minimizzato le responsabilità del fascismo e messo in discussione il significato della Resistenza”  il consigliere regionale Roberto Cifarelli ha diffuso la seguente dichiarazione: “È l’ennesimo esempio di ignoranza spacciata per opinione e di mistificazione storica utile solo a guadagnare visibilità. Con il Consiglio regionale della Basilicata ho avuto l’onore di visitare Auschwitz insieme a decine di studenti lucani, in un viaggio che ha segnato profondamente le loro coscienze e le nostre. Consiglierei anche alla Ministra Roccella di farlo: forse comprenderebbe quanto sia grave e offensivo deformare la storia per fini di propaganda. Il revisionismo di propaganda è il peggior pericolo per la democrazia.” Un’altra occasione persa per tacere” — conclude Cifarelli — “ma anche un’ulteriore conferma di quanto sia urgente difendere la cultura, la memoria e la libertà di pensiero nel nostro Paese.”

Sulle gite scolastiche ad Auschwitz, la Roccella viene bacchettata da Liliana Segre

