Cifarelli (PD): Le risorse no-oil siano la leva per lo sviluppo vero della Basilicata.

“Le parole dell’assessore Cupparo sul calo della produzione di idrocarburi e delle royalties meritano una riflessione seria. Ma una cosa è chiara: non possiamo tornare indietro“. Lo dichiara il consigliere regionale Roberto Cifarelli che aggiunge “La riduzione delle entrate petrolifere e la transizione energetica non si affrontano con scelte di corto respiro o con una gestione centralizzata che indebolisce i territori. Gli investimenti no-oil devono diventare una grande occasione di sviluppo, non una semplice compensazione amministrativa”. Secondo Cifarelli, “le grandi compagnie petrolifere che operano in Basilicata devono essere chiamate a un impegno vero e strutturato per il futuro della regione. In tutto il mondo investono in energie rinnovabili, innovazione, nuove filiere produttive e lavoro qualificato. È giusto che questo accada anche in Basilicata, che da anni contribuisce alla sicurezza energetica del Paese. Destinare le risorse no-oil a progetti a “regia regionale” è una risposta debole, già vista in passato e incapace di produrre sviluppo duraturo. Serve invece una strategia chiara: usare queste risorse come leva per ottenere investimenti produttivi reali, occupazione stabile, nuove competenze e filiere industriali locali capaci di durare oltre la stagione del petrolio”. Cifarelli chiede anche un ruolo attivo del Governo nazionale: “È necessario rafforzare il peso negoziale della Basilicata nelle grandi strategie industriali ed energetiche del Paese. Le imprese e le loro rappresentanze devono essere protagoniste: partecipare al confronto, segnalare criticità, vigilare sull’uso delle risorse e avanzare proposte concrete per lo sviluppo dell’economia lucana. La Basilicata non può limitarsi a gestire il declino delle royalties. Deve governare il cambiamento, pretendere responsabilità dai grandi operatori energetici e costruire una strategia condivisa di sviluppo. Questo è il vero senso degli investimenti no-oil: non un ripiego, ma una scelta di futuro. La Basilicata ha già dato. Ora deve essere messa nelle condizioni di guidare il cambiamento, non di subirlo.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.