Cifarelli (PD): LA LENTA AGONIA DELL’ATER MATERA

“Che fine ha fatto l’Ater di Matera? Le ultime delibere dell’Amministratore risalgono allo scorso 20 marzo. Da allora più nulla. È ancora un mistero capire se la Guida si è dimessa in seguito alla candidatura di quest’ultima alle ultime elezioni regionali. Finora il Presidente Bardi ha fatto finta di nulla rispetto alla ridefinizione dei vertici di questa importante azienda regionale.” E’ scrive il Consigliere Regionale del Partito Democratico Roberto Cifarelli in una nota in cui aggiunge: “A dire il vero, della questione mi sono già occupato in passato con due interrogazioni indirizzate al Presidente della Giunta, l’ultima delle quali datata 2 aprile 2024 riguardava proprio le presunte dimissioni della Amministratrice e le relative determinazioni che il Governo regionale avrebbe dovuto assumere.

Nessuna risposta. E, soprattutto, tanta disattenzione rispetto ad un Ente e ad un territorio (guarda caso il materano) che meritano rispetto e particolare cura.

Invece, l’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Matera è ferma. In attesa che, lor signori, decidano chi deve fare cosa e, nel frattempo, chi se ne frega delle esigenze delle famiglie e degli amministratori locali che, sul diritto alla casa, spesso si trovano ad affrontare comuni battaglie di civiltà.

Al contrario, loro, proseguono nel distinguersi per incapacità amministrativa e continuano a fare danni, nella sanità come nell’ambito della edilizia residenziale, riducendo il tutto a mera retorica oppure a feroce occupazione di poltrone a favore di amici e sodali (vecchi e nuovi).

La nuova legislatura è iniziata nel peggiore dei modi e, se il buongiorno si vede dal mattino, la notte della Basilicata sarà lunga e profonda.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.