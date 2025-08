Cifarelli (PD): convocazione straordinaria commissione bilancio e programmazione per evitare blocco borse di studio

“In vista dell’ultimo Consiglio regionale prima della pausa estiva ho convocato la Seconda Commissione consiliare (Bilancio e Programmazione) per una seduta straordinaria per la mattina di lunedi 4 agosto al fine di licenziare gli atti giacenti dopo la mancanza del numero legale registrato nella seduta di giovedi scorso.” Lo rende noto il consigliere regionale Roberto Cifarelli che spiega la necessità di questa riunione d’urgenza: “La Commissione è chiamata a discutere e deliberare provvedimenti importanti come ad esempio l’approvazione del bilancio di previsione dell’Ardsu -l’azienda regionale per il diritto allo studio. In assenza di questa scelta sarebbero saltate le borse di studio per le studentesse e gli studenti dell’Unibas poiché preliminare è l’atto di bilancio, non approvato nell’ultima seduta per la mancanza del numero legale dovuto all’assenza della maggioranza di centrodestra.

Ho agito per senso di responsabilità istituzionale e pertanto auspico la presenza di tutti i componenti e che soprattutto la maggioranza che sostiene il Presidente Bardi garantisca il numero legale. Questa situazione, oltre a non far procedere i lavori, rischia di compromettere l’efficacia e la tempestività delle decisioni che dobbiamo assumere”.

Siamo ben consapevoli che il lavoro della Commissione è essenziale, ma per essere produttivo deve essere garantita la presenza del numero utile per poter deliberare. Ci aspettiamo quindi che, nella seduta di lunedì 4 agosto, la maggioranza si assuma le proprie responsabilità istituzionali e consenta l’approvazione degli atti.

Le istituzioni devono dare risposte, non rinviare. I cittadini, gli operatori economici e gli Enti non possono pagare il prezzo di eventuali divisioni politiche o, peggio, di superficialità o lassismo da parte dei Consiglieri. Serve serietà, presenza e senso di responsabilità.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.