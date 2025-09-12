Cifarelli (PD): Chiarezza sui conguagli del bonus gas

“Sono interessate circa 18.000 famiglie lucane per rimborsi complessivi intorno ai 15 milioni di euro e per questo ieri ho riunito la Commissione Bilancio e Programmazione della Regione Basilicata per fare luce rispetto alle bollette di conguaglio del bonus gas.” Inizia così la nota diffusa dal consigliere regionale dem, Roberto Cifarelli, in cui spiega: “La Giunta regionale ha provveduto ieri stesso a modificare nuovamente il disciplinare di attuazione della Legge regionale n. 28/2022 disponendo che “le società di vendita sono tenute a trasmettere, entro il 31 ottobre 2025, ai beneficiari interessati: il prospetto di dettaglio riportante, per l’anno termico 2022-2023, il confronto: fra consumo stimato e consumo effettivo; contributo erogato, calcolato sul consumo stimato e contributo spettante, derivante dal consumo effettivo”.

Insomma, finalmente i cittadini potranno comprendere il perché di questi conguagli a debito.

E’ stato stabilito, inoltre, che in assenza di altre scelte da parte del cittadino, l’importo sarà direttamente assorbito in 18 bollette mensili sul bonus gas cui i cittadini avranno diritto per i futuri consumi. Chi ha la domiciliazione bancaria dei pagamenti delle bollette, riguardo alla bolletta di conguaglio già ricevuta, dovrà contattare la propria banca e bloccare l’addebito sul conto corrente.

Insieme agli altri colleghi del centrosinistra abbiamo chiesto la sospensione di qualunque pagamento in attesa che i cittadini ricevano il dettaglio dei conguagli che in alcuni casi sono davvero esosi.

In definitiva, queste sono le principali novità emerse dal proficuo confronto in Commissione tra i Consiglieri regionali, il Dirigente Generale Dr. Michele Busciolano intervenuto per conto del Presidente Bardi, l’Amministratore di Api-Bas Dott. Luigi Vergari e le associazioni regionali dei consumatori.

Considerato che parliamo di somme relative agli anni 2022 e 2023, resta ancora da chiarire se queste siano prescrivibili.

Personalmente sono abbastanza soddisfatto per l’esito dell’incontro. Certo restano le perplessità ed i dubbi su una misura che poteva essere avviata meglio e senza sottoporre a stress i cittadini. Ma, come si sa, la gatta frettolosa spesso fa i figli ciechi, ed in quell’agosto del 2022 in vista delle elezioni politiche le cose furono fatte troppo in fretta e furia.”

