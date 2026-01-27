Cifarelli (PD): “Che fine ha fatto il bilancio della Regione Basilicata?

“Che fine ha fatto il bilancio regionale della Basilicata?” È la domanda che il Presidente della Commissione Bilancio Roberto Cifarelli rivolge al presidente della Giunta, Vito Bardi, “alla luce del perdurante silenzio istituzionale sul principale atto di programmazione economico-finanziaria della Regione. La Giunta regionale con propria deliberazione – ricorda Cifarelli – si era pubblicamente impegnata ad approvare il bilancio entro la fine di novembre. Da allora, però, più nessuna notizia ufficiale è pervenuta al Consiglio regionale o all’indirizzo della Commissioni. Non si ha più traccia neanche del Documento di Economia e Finanza regionale (DEF), atto che, per sua natura, anticipa e accompagna il bilancio di previsione che, pur all’ordine del giorno tra le deliberazioni della Giunta, non ne ha mai visto l’approvazione. Un passaggio – sottolinea Cifarelli – che rende ancora più incomprensibile l’assenza totale di informazioni sul bilancio vero e proprio. Un vuoto che non è solo formale, ma politico e istituzionale. Il bilancio regionale non è un adempimento tecnico ma lo strumento attraverso il quale si definiscono priorità, scelte e indirizzi di governo perché riguarda la carne viva dei cittadini e delle imprese lucane. Siamo preoccupati per il perdurare di una situazione che, purtroppo, non è episodica ma si ripete da anni, fino a sembrare una cattiva abitudine alla quale non possiamo e non dobbiamo abituarci. L’assenza del bilancio regionale nei tempi ordinari non è un dettaglio procedurale: è un fattore che incide direttamente sulla capacità della Regione di governare i processi economici e sociali e di dare risposte concrete ai territori. Senza una programmazione finanziaria chiara e tempestiva, si bloccano o rallentano gli investimenti, si comprimono le politiche di sviluppo, si crea incertezza nei Comuni che attendono risorse per i servizi essenziali, e si mettono in difficoltà imprese, associazioni e soggetti del terzo settore che operano sulla base di bandi, cofinanziamenti e programmazioni pluriennali. Questa incertezza è aggravata dal fatto che, alla mancata approvazione del bilancio, si somma l’assenza del Piano strategico Regionale, privando la Basilicata di una visione di medio-lungo periodo e rendendo impossibile collegare le scelte di spesa a obiettivi chiari di sviluppo, coesione territoriale e competitività del sistema economico. La Basilicata ha bisogno di certezze: i cittadini hanno diritto a sapere come vengono allocate le risorse pubbliche, le imprese hanno bisogno di un quadro stabile per programmare investimenti e generare occupazione, gli enti locali devono poter contare su tempi certi per garantire servizi e opere.”

