lunedì, 23 Febbraio , 2026
Cronaca

Cifarelli: Matera 2026, delusa l’attesa di partecipazione emersa dai Consigli comunali aperti

Il consigliere comunale Roberto Cifarelli interviene in merito alla presentazione del programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, illustrato oggi a Roma in una conferenza stampa presso il Ministero della Cultura, con una nota in cui scrive “Prendo atto con interesse del programma annunciato, che si inserisce nel progetto “Terre Immerse” e che punta a valorizzare il ruolo di Matera quale crocevia di identità e culture del Mediterraneo, attraverso festival, mostre, residenze artistiche e iniziative diffuse sul territorio. Si tratta di un percorso ambizioso che intenderebbe coinvolgere comunità e territori del Sud Italia in una rete culturale euro-mediterranea, promuovendo dialogo e cooperazione. Tuttavia, il consigliere esprime rammarico sul metodo seguito: «Non posso nascondere la delusione per il fatto che i contenuti dell’attuale programmazione sono stati predisposti tenendo all’oscuro i Consiglieri comunali ed appaiono distanti dalle indicazioni emerse nei Consigli comunali aperti appositamente convocati negli scorsi mesi. In quelle sedi – con il contributo di enti, parti sociali, associazioni e cittadini – era stata indicata con chiarezza la partecipazione e la co-programmazione come base democratica delle scelte strategiche per Matera 2026. Già la candidatura non fu la risultanza di un processo partecipativo e proprio la natura stessa del progetto, che si fonda su inclusione, dialogo e co-creazione tra comunità mediterranee, avrebbe richiesto a maggior ragione oggi un percorso locale coerente con questi principi, ricordando come il programma andava concepito come processo aperto e partecipativo tra istituzioni e società civile.” ”            Matera ha costruito la propria credibilità internazionale sulla cittadinanza culturale e sulla partecipazione, come già avvenuto nel percorso verso Capitale europea della Cultura 2019. Per questo – conclude il consigliere – è fondamentale riallineare il cammino verso il 2026 alle indicazioni condivise nei Consigli comunali aperti, restituendo centralità al confronto pubblico e alla co-programmazione con la comunità locale. Solo così il titolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo potrà essere davvero patrimonio collettivo della città”.

