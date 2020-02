“Si apprende dalla stampa che sarebbe prossimo il commissariamento dell’Azienda Sanitaria di Matera.”

E’ quanto denuncia il capogruppo CD-PD in regione Basilicata Roberto Cifarelli, che aggiunge: “non si capisce qual’è e se esiste un criterio.”

“Infatti, continua Cifarelli, per la sostituzione del Direttore Generale del CROB la Giunta Regionale ha provveduto alla pubblicazione di un bando, invece per l’ASM di Matera si dovrebbe procedere, a dire dell’Assessore Leone, con il Commissariamento. Perché due pesi e due misure?””

Non vogliamo fare “cattivi pensieri” –conclude il consigliere– per questo consigliamo a Leone di accelerare le procedure per l’emissione di un nuovo bando, conclude Cifarelli, evitando così un nuovo stress ad una Azienda che in questi anni sta vivendo enormi tormenti.”