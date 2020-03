“Sono partite diverse raccolte fondi come quella “Aiutiamo Ospedale San Carlo Potenza-Emerg.Covid-19” ed analoghe per l’Ospedale di Matera in previsione delle future emergenze da coronavirus in Basilicata. Iniziativa nata grazie a Valentina Garripoli -amministratrice di Lavello ed educatrice scolastica- insieme ad altri giovani democratici della Provincia di Matera e Potenza nonché le tante associazioni che senza colore politico si stanno facendo ammirare per il senso di responsabilità, senso civico e per la solidarietà che in tante maniere sta caratterizzando la Basilicata per dare una mano a tutti gli operatori del nostro sistema sanitario regionale.”

E’ quanto scrive in una nota il capogruppo CD-PD in consiglio regionale Roberto Cifarelli che aggiunge ” non ho ancora visto nessun dirigente ENI e TOTAL fare alcuna dichiarazione o ben che meno una elargizione volontaria.”

“Quanti respiratori per terapia intensiva, tute mascherine hanno fatto giungere in Basilicata grazie alla loro rete mondiale?

Oggi è tempo che insieme a tutti i cittadini, le imprese ed i lavoratori lucani, anche questi giganti dell’economia condividano i sacrifici che la nostra regione sta vivendo. Questo è il vero momento della solidarietà. Non ci sono accordi o condizionamenti che tengano. Mi aspetto, conclude Roberto Cifarelli, che Eni e Total facciano arrivare segnali concreti al di fuori e oltre le normali contrattazioni istituzionali per far capire che la loro non è mera speculazione imprenditoriale, ma che il rapporto con il territorio non è soltanto propaganda per compilare un buon “bilancio sociale”. I lucani sapranno fino in fondo con chi hanno a che fare.”