Raccogliendo le numerose sollecitazioni portate avanti dal Sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, il consigliere regionale e capogruppo di CD-PD Roberto Cifarelli ha incontrato, all’interno della casa comunale di Pomarico, alcuni sindaci dell’area interessati al raddoppio della statale SS7 Matera-Ferrandina.

All’incontro erano presenti: i sindaci di Grottole, Miglionico, Grassano, Ferrandina e Pomarico (quest’ultimo,anche in rappresentanza della provincia di Matera).

“Durante l’incontro -scrive Cifarelli- tutti hanno condiviso la strategicità dell’asse vario, quale snodo fondamentale per il polo industriale della Val Basento quindi per favorire lo sviluppo delle aree interne, per collegare le aree interne della Provincia di Matera al resto d’Europa così da evitare così l’isolamento dei Comuni più lontani dalla città di Matera. Dunque un’opera pubblica che diventa un pilastro fondamentale anche per impedire il continuo spopolamento della Basilicata.

Inoltre i volumi di traffico che insistono sulla SS7 ne giustificano ampiamente il raddoppio.”

“L’attenzione sovracomunale –continua il consigliere regionale- che da questo momento verrà data alla vicenda, si esplicherà in un percorso comune che intraprenderanno i sindaci dell’area insieme alla Provincia di Matera: un consiglio comunale congiunto con tutti gli amministratori della provincia di Matera, alla presenza delle istituzioni regionali, il sottosegretario alle infrastrutture Salvatore Margiotta e del soggetto attuatore della strategia, ovvero l’ANAS.”

“Dall’incontro, conclude Cifarelli, è scaturita la necessità di costruire una scheda unitaria di fattibilità del progetto, da presentare direttamente al governo che troverà una linea di intervento con il contratto istituzionale di sviluppo.”