Ciclisti da tutelare. Buone pratiche da Pisa. Esempio anche per Matera

Una campagna di sensibilizzazione, cartellonistica adeguata e, naturalmente, controlli sulle strade. Il Comune di Pisa, arcinota per la celebre Torre pendente, ha attivato misure preventive e di sensibilizzazione a tutela dei cicloturisti con la installazione di cartelli che invitano al rispetto delle distanze di sicurezza. Il comunicato del Comune di Pisa, per il progetto Bici In Comune,https://www.comune.pisa.it/Novita/Comunicati/Bici-in-Comune-presentati-i-nuovi-cartelli-per-la-sicurezza-dei-ciclisti, è interessante perché fa riferimento a buone pratiche da incentivare. La nuova segnaletica riporta la dicitura “Strada frequentata da ciclisti” e raffigura un’automobile nell’atto di sorpassare una bicicletta, con l’indicazione della distanza minima di sicurezza di 1,5 metri, richiamando gli automobilisti a mantenere un’adeguata distanza laterale durante il sorpasso.



Sono stati installati complessivamente 36 cartelli, collocati nei principali assi di accesso alla città e lungo le strade maggiormente frequentate dai ciclisti, sia nel centro che sul litorale. L’obiettivo è sensibilizzare gli utenti della strada al rispetto della distanza di sicurezza, favorire una maggiore convivenza tra i diversi mezzi di trasporto e contribuire alla prevenzione degli incidenti.



E’ vero Pisa è città della bici e ha una buona rete di piste dedicate, ma in città e fuori gli incidenti si verificano. E lo stillicidio di investimenti e di incidenti anche mortali lì come in altre zone del Paese invitano a riflettere e a fare qualcosa. Anche per Matera un buon esempio da seguire, visto il gran numero di appassionati italiani e stranieri, che circolano in città. Capitolo a parte per i conducenti, per gran parte giovani, delle fat bike (le bici elettriche con pneumatici a sezione larga) spesso protagonisti di intemperanze che mettono a rischia sé stessi e quella dei pedoni.

