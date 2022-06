Cicirelli e Romano con il Siulp per la sicurezza del Paese e del territorio

Vito Cicirelli riconfermato alla guida del Siulp della provincia di Matera tra nuove sfide e tanti ricordi segnati dalle battaglie, dai confronti portati avanti con il sindacato in 41 anni di attività e amici che non ci sono più come Luciano Caligiuri, figura storica dell’organizzazione sindacale materana. E per Vito, che non ha nascosto la commozione per gli attestati di stima ricevuti, anche da colleghi che hanno lavorato con lui nella Questura di Matera e nel sindacato, i lavori del 9° congresso provinciale hanno rappresentato un rinnovato impegno per guardarsi negli occhi e ribadire che ”c’è ancora tanto da fare”. Ne è stata una conferma la relazione su tema ” La sicurezza a salvaguardia del territorio e della cultura”. Una riflessione organica per capitoli e con le riflessioni su argomenti come ”lo stato di salute della Polizia”, ” La legislazione italiana”, ”Il fenomeno dei suicidi”, ” La riforma del modello di sicurezza”, ”La centralità dell’autorità di Ps”, ” La pandemia da covid 19”, ” Il fenomeno delinquenziale”, ” L’isola che non c’è” sulla situazione a Matera e nel Materano, ” La sicurezza stradale” , ”Il ruolo della chiesa”, ”Il ruolo della Scuola” e quello del Siulp”, con una chiusa riferita all’Inno alla vita ” di Madre Teresa di Calcutta.



E più di una preghiera ci vorrà affinchè la politica torni a investire in maniera adeguata in sicurezza. Su questo punto il segretario nazionale del Siulp, Felice Romano, cita le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello che sta facendo il sindacato. ”Anche il presidente della Repubblica -ha detto Felice Romano- ha detto che il rilancio del Paese passa sia attraverso i fondi che il Pnrr ha messo a disposizione. Ma sopratutto attraverso l’azione attenta, vigile, di garanzia che svolgono le forze di Polizia, perchè la sicurezza non può essere considerata un costo del sistema immunitarioo, ma un precondizione per un proficuo sviluppo economico, sociale del Paese e per la piena integrazione dei popoli”. E il Siulp Incalza…



”Non solo -precisa Romano. Ma abbiamo lanciato sfide concrete alla politica, che ha bisogno di recuperare il suo primato e la sua indipendenza. E, come diceva Baumann, nel ”Principio della società liquida” ogni spazio lasciato libero viene occupato dagli altri .E, oggi , quello che dovrebbe occupare la politica lo occupa qualche altro potere. Ma non è – conclude- quello che è in grado di tenere insieme tutto quello che una società democratica deve avere”. Idee chiare e un impegno preciso per la democrazia.



Se non c’è sicurezza, legalità non c’è progresso e per alimentarla, difenderla, occorre investire su temi, obiettivi, valori, che possono rafforzare questo percorso. Se ne parlerà con un contributo a più voci e di diverse esperienze a Matera in occasione del 9° congresso del Siulp provinciale, incentrato sul tema ” La sicurezza a salvaguardia del territorio e della cultura”.L’appuntamento con i lavori del Sindacato unitario dei lavoratori di Polizia (Siulp) è per lunedì 6 giugno alle 16.00. presso la Chiesa del Cristo Flagellato, nel complesso dell’ex Ospedale di via San Biagio. Programma intenso . Introdurrà i lavori Vito Cicirelli, dirigente nazionale del Siulp, con una lunga esperienza sindacale presso la Questura di Matera dove ha avuto modo di distinguersi nella lotta alla criminalità, nelle diverse forme di illegalità e sfruttamento. I saluti sono affidati all’arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina mons Giuseppe Antonio Caiazzo, al prefetto di Matera Sante Copponi, alla direttrice del Museo Ridola di Matera Annamaria Mauro, a Giuseppe Giove generale dei Carabinieri, a Fernando Izzo, presidente dell’Ordine degli avvocati di Matera e a Giuseppe Bollettino segretario della Cisl di Matera.

Seguiranno gli interventi, moderati dal collega Felice Griesi, del questore di Matera, Eliseo Nicolì, del Procuratore Capo della Procura di Matera Pietro Argentino, del presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, di Antonio Maria La Scala avvocato e docente di discipline penalistiche, di Pasquale Costante referente sicurezza Usr Basilicata, del vicepresidente di Confindustria Basilicata Antonio Braia e di Pietro Dileo vicepresidente della Banca popolare di Puglia e Basilicata. Le conclusioni sono affidate al segretario generale nazionale del Siulp Felice Romano.