Cicala è “particolarmente colpito dai programmi di investimento sociale di Shell”

“Con Shell ragioniamo su programmi di investimento importanti per la crescita del settore agricolo”: è quanto sottolinea in una nota l’assessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala, dopo uno degli incontri programmati avvenuto nella sede della Regione, a cui ha partecipato anche il direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Vittorio Restaino, con una delegazione di Shell. A quanto si legge nella nota che segue, la ricognizione di quanto in essere, per un ritorno alla economia e società lucana a ristoro del danno ambientale derivante dalle trivellazioni, avrebbe rilevato che va tutto bene. E l’assessore non solo si dichiara soddisfatto ma addirittura “particolarmente colpito dai programmi di investimento sociale di Shell, alcuni consolidati negli anni, dove centralità è riservata alle nuove generazioni“. Da cosa dipenda così tanto stupore è un mistero, considerato che le “nuove generazioni” continuano ad emigrare da questa terra. Ma tant’è se vi pare!

“L’approccio innovativo con il quale un colosso come Shell opera in Basilicata – scrive Cicala – è virtuoso sia sul fronte della sostenibilità nel campo energetico, che sui programmi di investimento sociale, dove è centrale il ruolo riservato ai giovani, sono entrambi fattori strategici per la crescita del settore agricolo, e determinanti per l’attrattività della nostra regione”. “Nell’ultimo decennio sempre più imprese agricole si interessano al settore delle rinnovabili – aggiunge l’assessore – un incontro programmato come questo è non solo l’occasione per fare il punto sulle relazioni che intercorrono tra la Regione Basilicata e compagnia petrolifera sul rispetto degli accordi programma sulle compensazioni ambientali, ma anche un momento importante per tracciare nuovi percorsi che interessano due leve per lo sviluppo della nostra Basilicata, e mi riferisco al tema della sostenibilità e al futuro dei nostri giovani”. Nel corso della riunione -si legge nella nota- “si è parlato di risorse, del ritorno, in termini economici, sui versamenti che Shell eroga alla Regione e delle previsioni per gli anni futuri. Cicala evidenzia il valore dei progetti in termini di efficientamento energetico, di quelli già realizzati e di quelli da implementare prossimamente, come nel caso di quello che interesserà nuovi sette comuni lucani da individuare insieme a tutti gli attori interessati.” “L’utilizzo di tecnologie avanzate – prosegue Cicala – e l’approccio innovativo per costruire un futuro sostenibile riguardano da vicino il settore agricolo. Si parla sempre più di agricoltura 4.0, dei processi di meccanizzazione e di innovazione, l’energia prodotta dalle imprese agricole diventerà nei prossimi anni anche in Basilicata, la più importante e versatile tra le fonti energetiche rinnovabili, attraverso la produzione del legno o attraverso alimentata dai reflui zootecnici. L’assessore ringrazia tutta la delegazione presente in Regione per l’opportunità di scambio delle conoscenze e si dice particolarmente colpito dai programmi di investimento sociale di Shell, alcuni consolidati negli anni, dove centralità è riservata alle nuove generazioni che possono acquisire conoscenze e competenze attraverso progetti di valore internazionale. E’ davvero impressionante il potenziale che abbiamo in Basilicata, ed è per questo – conclude Cicala – che in questa legislatura vogliamo dare vita a nuove opportunità per rilanciare anche attraverso il settore agricolo, il paesaggio, l’ambiente, la cultura e dare nuove opportunità alle giovani generazioni”. Tutto va bene madama contessa!

