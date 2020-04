“Lo stato di emergenza conseguente alla pandemia Covid-19 si è rilevato particolarmente arduo per la fascia della popolazione che già viveva situazioni critiche e di maggior bisogno. Aumentano, purtroppo, le famiglie residenti anche nella città di Matera che versano in stato di necessità.”

E’ quanto si rileva in una nota che così prosegue:

“È fondamentale, oggi più che mai, dare fondo all’impegno e al sentimento di solidarietà e di vicinanza che alberga in ogni cittadino perché appartenere alla comunità, significa anche essere di supporto a chi purtroppo è al momento più debole.

La Rete CiBus, che da quattro anni si occupa di recuperare le eccedenze alimentari, per non spezzare la catena di solidarietà, nella necessità di garantire assistenza ai bisognosi e rispettando le misure di sicurezza sanitarie che il momento ci impone, ha modificato le modalità di raccolta e di distribuzione degli alimenti attivando la campagna #CiBusxTutti.

Si passa da una raccolta quotidiana dei prodotti alimentari freschi ad una raccolta concordata di alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale e per la casa.

Tutti i prodotti raccolti saranno stoccati presso la Dispensa Solidale di CiBus, sita nei locali del Villaggio del Fanciullo, per poi essere distribuiti alle persone in difficoltà.

Chi può donare alla Dispensa Solidale di CiBus?

–Se sei titolare di un supermercato o di un esercizio commerciale, puoi donare i prodotti alimentari a lunga conservazione, i prodotti per l’infanzia, i prodotti per l’igiene personale e per la casa chiamando il numero di CiBus 338 8086266 e concordando il ritiro.

–Se sei un privato, puoi sostenere l’iniziativa effettuando un bonifico al’IBAN IT88V0538716106000000984281 intestato all’Associazione Cittadini Solidali, specificando la Causale: Dispensa Solidale.

Il ricavato sarà interamente utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà.

Tutte le fasi del progetto, dalla raccolta alla distribuzione, saranno seguite dalle Associazioni aderenti alla rete CiBus in coordinamento con la Caritas Diocesana di Matera-Irsina.”