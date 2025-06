Ciao Vito, forza della tenacia e della simpatia

Lo ricordiamo per queste due qualità e per quanto ha rappresentato per sé e per quanti gli hanno voluto bene e lo hanno stimato in famiglia, sul lavoro in politica. Vito Gaudiano, geometra, dipendente dell’Ater era tutto questo. Ci ha lasciati a 58 anni, dopo una lunga malattia. Ci eravamo sentiti poco prima di Natale e avevamo avuto modo di scherzare su un nome e un cognome diffuso ma importante come il suo (dalla sanità all’imprenditoria) e di commentare qualcosa di politica e della sua involuzione, dopo l’anticipata conclusione della consiliatura della giunta comunale. E lui aveva commentato che era una sconfitta per la città e per la politica. Lui aveva militato nella Margherita con esperienze al Comune,nel 1994 e nel 2002, condividendo quelle esperienze con amici come Salvatore Guida, Antonio Paolicelli, Peppino Montemurro e altri, e anche alla Regione con una breve parentesi durante la consiliatura del presidente Vito De Filippo. ‘’ Altri tempi- ricordava- oggi è cambiato tutto e i partiti con le regole e la serietà di un tempo non ci sono più’’. Aveva ragione. Ma ha lasciato a tanti la voglia di lottare e di voler bene a Matera. I funerali si terranno lunedì 16 giugno 2025 alle ore 16,30 nella chiesa di San Giacomo a Matera.

IL CORDOGLIO di Carlo Chiurazzi

Con Vito Gaudiano perdo un amico caro ed un collaboratore prezioso nei tanti anni del mio impegno politico in Regione. Nel lavoro come nella vita amava la sobrietà e sentiva forte il senso del dovere. Lo ricorderò insieme ai tanti comuni amici per queste sue qualità e per la generosità con la quale viveva i rapporti di amicizia e in genere verso il prossimo. Alla moglie e ai figli le mie sentite condoglianze.

Del presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.

“A nome mio e di tutto il Consiglio regionale della Basilicata esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Vito Gaudiano, figura conosciuta e apprezzata nella comunità materana e nella vita politica lucana. Alla sua famiglia e a quanti ne hanno condiviso il percorso, rivolgo un pensiero di vicinanza e affetto. Il suo impegno nelle istituzioni, portato avanti con passione e spirito di servizio, resta una testimonianza sincera di dedizione al bene comune.”

E del sindaco di Matera, Antonio Nicoletti

Il sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime, a nome personale e dell’Amministrazione comunale, il più sentito cordoglio per la scomparsa di Vito Gaudiano, uomo impegnato nel mondo della politica, a cui ha sempre dato un vivo e fattivo contributo.