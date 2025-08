Ciao Vincenzo, cuore buono che si è fermato troppo presto

La scomparsa di un giovane studente universitario di 22 anni, dopo aver ceduto alla malattia, ha colpito e intristito l’intera cittadinanza materana per un fiore che non ha avuto il tempo di crescere. Un dolore che ha colpito una famiglia, già segnata dalla scomparsa del padre Francesco Antonio, il luogotenente dell’Aeronautica militare deceduto nel giugno 2024 nel corso di un incidente stradale. Dolore, tanto, difficile da lenire. Restano, come riporta la nota che pubblichiamo di seguito, l’esempio di Vincenzo che ‘’ha lottato con coraggio e dignità, sorretto dall’amore incondizionato della madre Michela Stella, della sorella Natalia e dei suoi cari, che non lo hanno mai lasciato solo’’.



COMUNICATO STAMPA

Matera, 4 agosto 2025 – La città di Matera si è RACCOLTA in un silenzio carico di dolore, stringendosi con affetto e commozione attorno alla famiglia Gugliermucci per la prematura scomparsa di Vincenzo Gugliermucci, avvenuta alle ore 11:20, all’età di soli 22 anni.

Figlio di Francesco Antonio Gugliermucci, Luogotenente dell’Aeronautica Militare ed ex presidente della Polisportiva Rocco Scotellaro di Matera, Vincenzo era un ragazzo amato e stimato da chiunque lo conoscesse per la sua gentilezza, la sua forza d’animo e la sua innata capacità di trasmettere serenità anche nei momenti più difficili.

Il dolore, purtroppo, Vincenzo lo aveva già incontrato troppo presto: nel giugno dello scorso anno, la tragica scomparsa del padre in un incidente stradale durante una missione a Grosseto aveva segnato profondamente la sua giovane vita. Ma nonostante tutto, Vincenzo aveva scelto di andare avanti, portando con sé il ricordo e l’esempio di un padre amatissimo.

Studente di farmacia all’Università di Bari, Vincenzo era un giovane pieno di sogni, determinato, appassionato e profondamente legato alla sua famiglia e alla sua terra. Da circa quattro anni combatteva contro una malattia severa e aggressiva, che lo aveva costretto a un difficile percorso di cure. Tre anni fa era stato sottoposto a un intervento chirurgico particolarmente delicato, affrontato con una forza che aveva sorpreso medici e amici. Ma la malattia era tornata con violenza, lasciando poche speranze.

Fino all’ultimo, Vincenzo ha lottato con coraggio e dignità, sorretto dall’amore incondizionato della madre Michela Stella, della sorella Natalia e dei suoi cari, che non lo hanno mai lasciato solo. Ha affrontato ogni giorno con una maturità rara, consapevole della fragilità della vita ma determinato a viverla appieno, con il sorriso.

Alla mamma Michela, alla sorella Natalia, ai nonni, agli zii, ai cugini e a tutta la famiglia Gugliermucci, l’intera comunità materana rivolge un abbraccio profondo e sincero, unendosi al loro immenso dolore con rispetto, preghiera e affetto.

Matera piange un giovane uomo che ha lasciato un segno luminoso in chi ha avuto la fortuna di incontrarlo.