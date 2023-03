Ciao Tonio, architetto della Matera del fare.

”Non è possibile, Tonio…”. Un commento misto a tanta incredulità e commozione verso un professionista, Antonio Mattia Acito, innamorato della città come pochi e tra i primi a gioire per la candidatura di Matera a capitale europea della cultura 2019. Purtroppo ci ha lasciati in un pomeriggio assolato di marzo, in un sabato delle giornate del Fondo Ambiente Italiano che non mancava mai di onorare, mettendoci tanto del suo cuore e della sua curiosità per i beni culturali ambientali e artistici da tutelare. Beni che visitava per la prima volta, insieme alla moglie Silvia, o che riscopriva per averne sentito parlare in famiglia o per aver letto nella sua fornitissima biblioteca, durante lavori di ricerca per un progetto che affondava le radici nella storia cittadina. Tonio, che conoscevo ai tempi del liceo scientifico, mostrò il piglio di volersi impegnare nelle prime assemblee di istituto o per l’attività nel Centro di nuova cultura, per farla e per organizzare concerti. E la cultura del territorio era per lui una ”fissa” da tenere con la barra dritta, rispettando luoghi e buoni pratiche, evitando impatti che si rifiutava di disegnare o pensare. Aveva un ”Konio” di fabbrica, dal nome della prima esperienza di officina di architettura, dal quale non derogava e che si è portato dietro con quello che diventerà poi in via Ridola lo Studio ”Acito and partners”, luogo di coinvolgimento di tanti giovani architetti che con lui hanno avuto modo di esprimersi e di crescere. Come il giovane figlio Mauro, che con Tam ha avviato una esperienza sofferta inizialmente …ma originale. Due concetti che Tonio ha sperimentato sul campo, con tenacia, fino a raccogliere soddisfazioni e riconoscimenti anche all’estero. Aveva la buona abitudine di parlare di quello che stava preparando, con la cortesia e la disponibilità di quanti hanno la buona abitudine di confrontarsi e di raccogliere con umiltà critiche e suggerimenti. Era lì come i ragazzi a bottega d’un tempo, desiderosi di voler imparare dai maestri. Ha cominciato presto, dopo laurea a Firenze, con i primi progetti a Matera , alcuni rimasti sulla carta. Come quello di Renzo Piano ( sì proprio lui), del quale fu consulente nel gruppo di progettazione, per la sede dell’azienda speciale Mosa nei Sassi o per le piazze di Matera. A cominciare da Piazza Vittorio Veneto con la ”riscoperta’ del Palombaro,che ispezionammo con lui a bordo di un canotto. E poi la buona e sana abitudine di presentare i progetti e di consentire la visibilità dei cantieri , con recinzione ”ispezionabili” o in sicurezza. Si cimentò su tutto : nei progetti sui lidi del Metapontino, nelle aree produttive, nei Sassi accanto a giovani imprenditori che avviavano una attività o nel recupero di manufatti di pregio e con una storia da raccontare come ” Le Monacelle”. E per lui ogni cantiere era un invito alla scoperta e un luogo da rispettare. Lo ha fatto anche per la Serra del Sole, sempre fiducioso per i tempi di realizzazione, nelle Cave settecentesche, fino a seguirne le vicende anche dopo il 2019, con le alterne(purtroppo) fortune politiche che hanno contrassegnato la Fondazione dopo l’anno da capitale europea della cultura. Tonio non era persona da scoraggiarsi e trovava sempre il modo per ricaricarsi e ”caricare” gli altri, magari dopo un giro sull’alfa duetto rossa ”ossi di seppia”, dopo un viaggio all’estero, un concorso internazionale, un intervento su una rivista specializzata, su giornali e social, o con quelle lezioni sul campo che nella passata amministrazione erano stati gli ”incontri del tramezzino”. Era in Municipio per parlare di progetti all’ora di pranzo, quando ci si deve accontentare proprio di un tramezzino. Con Matera nel cuore, sempre, e tra quelli che non hanno digerito il ”pugno nello stomaco” di Murgia Timone. E’ stato un buon camminatore …e amante della quiete, della manualità, della vita all’aria aperta, fino a coltivare un orto alle porte della città. Tant’è che una cassetta di pomodori per insalata – ” che ho coltivato io” diceva con orgoglio -era a disposizione di amici e visitatori. Ci mancheranno la sua amicizia, il suo sorriso e quella ventata di ottimismo sulla Matera della ”cultura del fare” che porta economia, occupazione e che consente ai nostri giovani di non andar via. Ciao, Tonio, architetto della Matera del fare.



I funerali si terranno domenica 26 marzo 2023 alle ore 15,30 nella chiesa di San Rocco . La salma di Tonio Acito è vegliata presso la sua abitazione in via Ridola 13 b fino alle ore 15 di domenica 26 marzo 2023.