In chiesa, sul sagrato, durante l’ultimo viaggio c’era tutta Irsina per salutare, insieme ai suoi cari , la giovane Silvia, figlia di una intera comunità che un tragica fatalità ha portato via a ferragosto. Tanta tristezza, incredulità, commozione e un abbraccio forte, sincero, appassionato per ricordarla per sempre come riportavano le frasi degli striscioni posti davanti alla casa natale. E poi in chiesa in cattedrale, durante il rito officiato da don Nicolino Mensano, parroco dell’Immacolata frequentato dalla giovane studentessa liceale, e da don Michele Francabandiera e don Gerardo Forliano, a riflettere su ricordi e messaggi . Come quello fatto pervenire dall’Arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina don Pino Caiazzo, sul rispetto dei valori della vita come faceva Silvia, altruista e brava. E poi il ricordo di un’amica di famiglia , la commozione e la vicinanza della comunità espressa dal sindaco Nicola Morea, e di una insegnante del liceo . Tutti la porteranno nel cuore. Altri, e i ragazzi in particolare, hanno indossato una t shirt bianca con il volto sorridente di Silvia. Tutti Ricordi, riflessioni per un saluto che è stato anche un momento di festa, seguito al ”silenzio” eseguito alla tromba da un piccolo e commosso musicista. E poi l’esecuzione di alcune canzoni che piacevano tanto a Silvia come ”Alba chiara” di Vasco Rossi , il lancio di palloncini bianchi e rosa, insieme a un lungo applauso che resterà negli occhi e nel cuore di quanti non la dimenticheranno mai.