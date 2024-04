Ciao Pippo,anima libera come la natura…

Se ne è andato a 70 anni ,dopo una lunga malattia, a Matera nella casa di via Casalnuovo, dopo una malattia che lo aveva debilitato. E la notizia della sua scomparsa è stata come un tam tam, che ha destato incredulità e tanti ricordi per quello che Pippo ha rappresentato nella storia della Città dei Sassi, dalla quale si era allontanato negli anni scorsi in cerca di una quiete che aveva trovato dapprima a San Severino Lucano ( Potenza) e appena possibile nelle campagne di Miglionico. E qui non poteva che ascoltare, insieme al fido cane Birillo, compagno di tante uscite, il fruscio del vento, ammirare la maestosità di un albero. Simbolo di vita, di libertà e di una natura che sapeva quello che faceva, a ogni stagione, riprendendosi quello che le spettava e offrendosi a quanti sapevano apprezzarne cicli e ritmi delle stagioni. Un rapporto in sintonia con la concezione che Pippo aveva della vita, di sè e del rapporto con gli altri. Coerente, ostinato, ”anarchico” da tutti i punti di vista, come ricorda Gianfranco Lionetti, tra gli amici di sempre oltre all’inseparabile ” Birillo”, il cane trovatello di una vita, che dal Sasso Caveoso l’ha accompagnato in quel di San Severino Lucano ( Potenza). ” Erano inseparabili- commenta Gianfranco. In auto, a casa, in strada al bar, tra i boschi in cerca di funghi, che erano la sua passione. Birillo mi è venuto incontro e si è messo tra le mie gambe come faceva con lui, quasi in cerca di conforto. Pippo era benvoluto da tutti.Ha avuto una vita intensa e nell’ultima fase solitaria in cerca di pace, serenità’. Ci mancherà per le tante battaglie intraprese” . Come non ricordare, e ne siamo testimoni, di quanto fatto per portare a Matera i resti di ”Chitaridd”, Eustachio Chita,impropriamente indicato come il brigante di Matera. Era il 2008 e Pippo era alla guida del Comitato di Vico Solitario, che raccolse 1000 firme, per un atto di giustizia rimasto inattuato, fermatosi sulla soglia del museo di antropologia criminale Cesare Lombroso di Torino. Delle spoglie nulla. Pippo avrebbe voluto fare installare una tabella commemorativa per Chitaridd nel cimitero comunale e realizzare uno spazio divulgativo nel Museo Ridola. Non fu la sola battaglia portata avanti. Ricordiamo quella per la messa in sicurezza della chiesa di San Leonardo, sempre nel Sasso Caveoso, con ripetute sollecitazioni al Comune recandosi di persona negli uffici. Marbella rossa nel piazzale , cane in auto e un ”peroncino” in mano in attesa che i tecnici comunali scendessero per un sopralluogo. Ma abbiamo parlato di lui, anche per l’impegno socio politico degli anni Settanta https://giornalemio.it/cultura/a-come-andrisani-una-vita-da-agit-prop/. L’avevamo incontrato nel febbraio scorso in ospedale, in compagnia di una parente, che lo assisteva e insieme avevamo ricordato le battaglie che aveva fatto per ”Chitaridd”. E lui lapidario e accennando un sorriso aveva commentato: ” Tranquillo, nella memoria dei materani non morirà mai…”. Vero, a giudicare dal confronto aperto su quella stagione della storia materana tenuto vivo dal teatro, a cominciare da Talia, e da quanti non si rassegnano alle ingiustizie del quotidiano. Ciao Pippo. Domani ,1 maggio, l’ultimo saluto in mattinata nella chiesa di San Rocco.