Ciao Pierino, meccanico ”soccorritore” dal cuore biancoazzurro

Ci ha lasciato a 61 anni e in tanti, appena hanno letto sui manifesti, sui social o appreso dal passaparola, sono rimasti increduli. Ma è la vita, che riserva sorprese amare come questa. Era da un po’ che non incrociavamo Pierino Caione a bordo del carroattrezzi giallo della ” Cristallo e Caione”, l’autofficina fondata 41 anni fa a gennaio 1985 con l’amico di sempre Michele Cristallo. Due ragazzi seri, andati a bottega,lo ricordiamo presso l’officina di Pasquale di Pede, con tanta passione per le Alfa Romeo, e poi messisi in proprio aprendo l’attività di autoriparazione di veicoli dapprima in via Giuseppe Di Vittorio e poi in via Leonardo Da Vinci al rione San Pardo, fino alla realizzazione di una azienda snc dalle attività plurime. E Pierino, dai capelli ricci e imbiancati come Michele, era di una pazienza unica. Poche parole. Un saluto. Un ”Aspetta e vediamo…” e l’immancabile sigaretta antistress. Ci metteva pazienza e passione e aveva la ”diagnosi” giusta fino a consigliare il cliente per il meglio su quello che c’era da fare, pazientare o se era meglio soprassedere. La sua gioia era nel sentire il rombo del motore, con quelle accelerate ”manuali” che confermavano che il lavoro fatto da lui e dai suoi collaboratori era a posto. Già, la passione per i motori. In officina custodiva i poster delle rosse di Maranello ( la Ferrari) o di Arese ( Alfa Romeo) e poi i colori bianchi e azzurri del Matera. Pierino, come pochi, assisteva alle partite della squadra della Città dei Sassi da dietro alla “rezza”(alla rete di recinzione) che ogni tanto ”scuoteva” quando l’arbitraggio lasciava a desiderare, fino a esplodere di gioia quando il Matera gonfiava la rete avversaria. E Pierino (quante volte lo abbiamo incontrato dopo un recupero di veicoli in panne) volentieri commentava le partite del giorno dopo con una analisi precisa su errori o se la squadra aveva giocato bene. Di poche parole ma di una concretezza esemplare. ” Ho perso un socio e un amico di lunga data- ha commentato Michele Cristallo. Era un mito, un meccanico soccorritore, pronto a intervenire nelle situazioni difficili e a trovare la soluzione ideale. E a dispensare buoni consigli ai giovani che negli anni hanno voluto imparare il mestiere di meccanico. Lo ringrazieremo anche per questo”. La salma di Pierino è vegliata fino a stasera nella cappella dell’Ospedale Madonna delle Grazie. Domani 25 gennaio, alle 9.30, i funerali nel santuario della chiesa di San Francesco da Paola. E qui,accanto ai famigliari, ci saranno i tifosi di sempre che hanno invitato a partecipare con una sciarpa biancoazzurra. ”…Per salutarlo-hanno scritto in un post-come avrebbe voluto, con i colori del suo cuore”. Ciao Pierino, meccanico ”soccorritore” dal cuore biancoazzurro

