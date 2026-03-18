Ciao Peppino,meccanico di tanti, e con il Paip nel cuore. La Cna lo ricorda

Se ne è andato a 84 anni. Era da un po’ che non lo incontravamo. Peppino Bianco è stata una delle querce della Prima Repubblica, un artigiano tenace, un meccanico competente che a ”orecchio” prima di metterci le mani sapeva di cosa si trattava prima di metterci le mani. ”Apri il cofano, metti in moto…e la diagnosi era fatta” ripeteva…proseguendo con una occhiatina generale per consigliare quello che andava cambiato (dai freni agli ammortizzatori) per viaggiare sicuri. Lo ricordiamo anche alla guida di una Fiat 500 C ”Topolino” e di una Suzuki Santana, con il quale si dilettò come fuoristradista sui saliscendi che circondano la Diga di San Giuliano. Credeva nell’associazionismo , nei servizi all’artigianato e nelle potenzialità di strutture e funzioni come quelle legate al Piano per insediamenti artigianali e produttivi (Paip) che venne realizzato in via La Martella, grazie alla tenacia di artigiani come Peppino che seguirono passo passo gli atti dell’assessorato regionale alle attività produttive guidato da Vincenzo Vito. ”Non fu facile, ricordava” ma il Paip divenne realtà nonostante i tanti aspetti burocratici di quel percorso. Si attendeva per sé e per i giovani maggiore attenzione dai Governi centrali e regionali, a causa delle crisi e delle contraddizioni del sistema Paese. Scriveva a tutti e i suoi comunicati stampa, gli interventi erano di quelli senza peli sulla lingua… Contribuì alla nascita del Comitato per gli interessi del Cittadino, che aveva come punto di ritrovo l’edicola (la moschea per tanti) di Franco Schiuma. Il presidente della Cna di Matera, Leonardo Montemurro, nel tracciarne figura e impegno, parla di un esempio che continuerà a vivere nel lavoro artigiano quotidiano di chi crede nei valori che lui ha incarnato.I funerali si terranno domani 19 marzo, San Giuseppe…, alle 15.30 presso la chiesa di San Giacomo.



IL COMUNICATO DELLA CNA

Oggi è un giorno triste per l’Artigianato materano: è morto Giuseppe Bianco meglio conosciuto come Peppino

Oggi salutiamo con profonda commozione Peppino Bianco, una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per l’artigianato e per tutto il tessuto associativo della città di Matera.

Con il suo impegno costante, la sua visione e la sua dedizione, Peppino Bianco è stato tra coloro che hanno contribuito a costruire e rafforzare lo spirito dell’associazionismo artigiano materano e regionale , promuovendo valori fondamentali come la solidarietà, la collaborazione e la dignità del lavoro. E’ stato tra i primi portatori in Basilicata del modello delle Cooperative Artigiane di Garanzia, infatti per diversi anni è stato Presidente della Cooperativa Artigiana di Garanzia Avvenire Artigiano con sede a Matera. Tra l’altro ha ricoperto anche ruoli dirigenziali all’interno della Confartigianato nonché il ruolo di Presidente dell’A.C.A.I. Associazione Cristiana Artigiani Italiani per tanti anni

La sua opera non si è limitata alla rappresentanza, ma ha lasciato un segno concreto nella crescita di intere generazioni di artigiani formandone tantissimi, sostenendo con passione lo sviluppo delle attività locali e difendendo con convinzione le tradizioni e le competenze del territorio.

Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo ne ricorda non solo la competenza e la determinazione, ma anche l’umanità, la disponibilità all’ascolto e la capacità di creare legami autentici.

La sua scomparsa, nonostante da diverso tempo non si vedeva più in giro a causa delle sue condizioni di salute, lascia un vuoto profondo nella comunità, ma il suo esempio continuerà a vivere nel lavoro artigiano quotidiano di chi crede nei valori che lui ha incarnato.

A lui va il nostro grazie più sincero.

Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, giunga il nostro pensiero più affettuoso e il nostro cordoglio.

Leo Montemurro

Presidente CNA Matera