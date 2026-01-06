Ciao Pasquale, ”memoria” di Matera e della Polizia di Stato

Lo avevamo incontrato nella scorsa estate in un bar, con altri colleghi della Polizia di Stato, e mi aveva salutato con un sorriso. ”Non ci credo…” aveva commentato, non appena aveva saputo che ero andato in pensione. ” Per me c’è tempo, ma ci sentiamo. Tu sei come me, vivi la città e vuoi bene a Matera. Ti lascio il dovere mi chiama”. E ha lavorato finchè ha potuto, lottando contro una malattia fino all’Epifania. Pasquale Cancelliere, sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato si è spento all’età di 56 anni. Uno della vecchia guardia e memoria della Questura di Matera e della storia della nostra città. La sua scomparsa ha colpito una intera città, incredula per quanti hanno avuto modo di apprezzarne capacità professionale nella lunga esperienza, in diversi contesti, alla Questura di Matera. Del resto un materano doc, che ne conosce anima e indole, non poteva -come ha dimostrato sul campo, ricevendo anche encomi durante le feste del Corpo- che essere apprezzato dalla comunità locale per le capacità di affrontare situazioni impegnative come i servizi di ordine e sicurezza pubblica durante la Festa della Bruna, manifestazione sindacali, studentesche. Gli bastava un’occhiata per aver il polso della situazione, perché non ci fossero eccessi. Un invito alla calma,ad ascoltare e ad ascoltarsi proprio della gente dei Sassi. E lui quell’anima legata alla memoria cittadina, alle tradizioni ce l’aveva dentro insieme alla passione per il teatro.



Come non ricordare quella pièce esilarante del 2011 ” La Ptaj du varvir”, la bottega del barbiere, diretta da Geo Coretti e recitata con Lia Trivisani, come accadrà più avanti con atti unici rimasti nel cuore e nella memoria de materani. O di altri concittadini, come Bruno Francione, anche lui una vita per il teatro che ci ha girato altre foto di una esperienza comune indimenticabile e incentrate su amicizia e goliardia.



Pasquale è tanta parte di Matera. Non lo dimenticheremo e non lo dimenticheranno i famigliari, la moglie Francesca e i figli Biagio e Sofia, i tanti colleghi, questori, che hanno diviso con lui tante esperienze nella Polizia di Stato contribuendo a prevenire e a contrastare l’illegalità, ad assicurare ordine e sicurezza pubblica. Con un sorriso, una battuta in dialetto, come amava fare talvolta. Grazie Pasquale per quanto hai fatto e lasciato in eredità, sul piano morale e delle buone pratiche, a Matera e alla Polizia di Stato. Quanti vorranno ‘salutarlo’ ed essere vicini ai famigliari potranno farlo oggi e fino alle 10.30 di mercoledì 7 gennaio nella Casa Funeraria Cristalli, in contrada da Pedale della Madonna,in fondo a via Gravina,I funerali si terranno mercoledì 7 gennaio 2025 alle 11.00 nella Chiesa “Maria Madre della Chiesa” in via dei Dauni al rione Serra Rifusa di Matera.