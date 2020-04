Lo avevamo incontrato, a piedi, proprio a Piccianello nella villetta attigua allo stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno”, con la nipotina, a cui voleva tanto bene e che aveva in positivo cambio la vita . E in quella sede, l’amico e collega Nino Grilli, che ci ha lasciato dopo una malattia scoperta nei mesi scorsi, ci aveva ricordato – sull’onda dei ricordi – dei suoi trascorsi da discolo del quartiere, citando compagni di giochi, personaggi ed eventi sportivi del grande Matera dell’allenatore Salar e del Presidente Ciccio Salerno fino ai fasti della ”B” con Franco Di Benedetto e alla scomparsa di squadra e società nell’anno da capitale europea della cultura. ” Quel 2019 – disse- ci ha portato sfortuna” rammaricandosi come il calcio fosse miseramente fallito, senza che la città, le imprese avessero reagito e la politica non si fosse impegnata più a fondo. Una analisi che sfociava nel cambiamento dei tempi, nell’assenza di autonomia cittadina sfociata nei compromessi dei tavoli regionali e nella scarsa voglia di fare e di competere. ” Ma- ricordava- con un ritornello da tifo da stadio che saremmo ritornati in Quarta serie…”. Già il calcio, tifosissimo della Juventus oltre che del Matera, seguiva l’esperienza dei giovani del Torneo Gaetano Scirea portata avanti da Mimmo Bellacicco e Vincenzo Selvaggi e allo stadio auspicava che si lavorasse di più sul vivaio, forte della esperienza maturata nel mondo della scuola e accanto al fratello Giuseppe. Era in pensione dalla Prima Repubblica o quasi e l’impegno giornalistico lo ha portato avanti con coerenza fin nelle aule di tribunale,assistito dall’avvocato Leonardo Pinto, uscendone sempre assolto – con Nicola Piccenna e il figlio Emanuele- per una serie di articoli e inchieste, ritenuti diffamatori, pubblicati sul periodico Il Resto. E aveva affidato la chiusura di quella stagione a una nota di commento, che invitava la città a una riflessione. Nino aveva dalla sua il sorriso, a volte con punte di ironia, memore del detto popolare che ” Mondo è stato, è e sarà…” Come giornalista si era impegnato in diverse esperienze : dai giornali alle radio e Tv locali di Matera ad Altamura spaziando dallo sport alla cronaca E aveva avuto anche un a esperienza politica , alle comunali del 1994 nell’alveo di un cambiamento intravisto con la Casa delle Libertà. Ma Nino era persone coerente e se c’era da dire ”pane al pane e vino al vino” non si tirava indietro quando si trattava di denunciare che ” Così non si va avanti” e gli insuccessi alle diverse prove elettorali gli davano ragione. Stessa solfa quando parlava di economia, citando quanto di positivo e senza le forche caudine della burocrazia o delle clientele si potesse fare altrove. ” Ma perchè- diceva- non si puo’ fare altrettanto anche da noi. Perchè dobbiamo perdere tanti cervelli? Perchè non dar loro fiducia e scuoteva la testa”. Ma lui ce l’aveva dura e gli bastava un sorriso per recuperare una dose di fiducia da passare ai suoi cari, a quanti invitava ad andare avanti. Ci mancherai Nino a Piccianello e dove hai lasciato un buon ricordo. Alla tua famiglia la nostra vicinanza, in un momento difficile che non ci consente di salutarti.

IL RICORDO DELL’AMICO NICOLA PICCENNA



E’ un giorno molto triste quello in cui si perde un amico con cui si sono vissuti momenti incredibili di libertà.

Oggi ci ha lasciato Nino Grilli, uomo vero e buono.

Giornalista libero e coraggioso di lungo corso, qualità inscindibili in tempi in cui si può finire indagati e imputati in centinaia di procedimenti giudiziari per diffamazione a mezzo stampa, venire assolti o prosciolti in tutti senza che nessuno abbia a scusarsi.

Caro Direttore, che ti sei esposto anche la mia libertà, mi mancherà l’ironia a volte amara ma mai cattiva. Non sei diventato cinico, come tanti e più famosi giornalisti che pensano a portare il pane a casa.

Per questo entri nella storia del giornalismo dalla porta principale e. come per ogni vicenda storica, occorrerà che passi questa generazione di giudici e di giornalisti piccoli piccoli perché ti venga riconosciuto.

Per noi amici, per la tua famiglia e per i nipotini adorati, è tutto più semplice e più immediato: Grazie 🙏🏻