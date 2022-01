Con questo affettuoso nomignolo il maestro e artista cartapestaio Michelangelo Pentasuglia aveva attraversato le diverse stagioni della storia di Matera e della festa della Bruna, con l’entusiasmo di sempre, lavorando nella sua bottega-laboratorio finchè ha potuto. Ora un presepe, un angioletto, un quadro o il restauro di un manufatto da riportare allo splendore di un tempo e tanta attenzione ai giovani, ai nipoti Raffaele e Claudia che hanno continuato la tradizione di famiglia. Toccherà a loro mantenere vivi passione e sorriso per la bellezza dell’arte e per i valori identitari della Città dei Sassi . E Michelangelo Pentasuglia, ora che non c’è più, ha avuto modo di lasciare una eredità di buone pratiche, ricordi e di obiettivi che la parte attenta, sensibile e impegnata di Matera deve portare avanti con decisione. Sopratutto quest’anno, chissà, che potrebbe segnare la ripresa del pieno svolgimento del programma della festa, dopo un biennio di limitazioni imposte dall’epidemia da virus a corona. Il completamento del laboratorio di piazza del carro trionfale, al rione Piccianello, e l’attivazione della scuola della cartapesta erano in cima ai desideri di ” Mest Michelin” che aveva vissuto sul campo gioie e sacrifici in quel luogo simbolo della tradizione religiosa materana. Autore di un gran numero di carri trionfali di cartapesta, nel solco di una tradizione che lo aveva visto lavorare con il papà ” Mest Ciccill” Francesco Pentasuglia, Michelangelo aveva ben chiaro su cosa fare per non disperdere una tradizione tutta locale di lavorare e decorare la cartapesta. ” Imparare da un maestro è importante.Si impara con passione,umiltà, dedizione e, quando serve, con un salutare cazziatone – ci aveva detto in una delle tante interviste del passato o nelle chiacchierate, sempre più rare negli ultimi tempi”.



Lo avevamo incontrato un mese fa in via Annunziatella alla fermata del bus, reduce da alcuni servizi in centro e da una passeggiata ” ‘mminz alla F’nten” come i materani d’un tempo chiamavano e continuano a chiamare piazza Vittorio Veneto. Ci aveva chiesto, dietro a un paio di occhiali da sole che lasciavano trasparire l’attenzione per il 2 luglio, cosa stessero facendo al Comune per completare il cantiere di Piccianello. L’opera, da una Amministrazione comunale all’altra, è nel piano triennale delle opere pubbliche ma a causa di aspetti amministrativi e gestionali (è arcinota la carenza di organici dell’Ente) tutto continua a restare sulla carta. E lui amaramente commentava scuotendo la testa, abituato com’era alla prassi degli annunci. Stessa per la scuola, con tanti soggetti che ne parlano da un ventennio, ma sul piano pratico ancora nulla. E altrettanto per la mancata riqualificazione dell’accesso a Recinto Marconi, la strada che porta a piazza del Carro trionfale, nonostante gli interventi su un terzo del quartiere con il bando periferie e un bel progetto presentato dagli allievi di architettura dell’Università di Basilicata. ”Peccato – commentava- non attivarsi per un percorso ideale religioso, artigianale e turistico sui luoghi della festa della Bruna ;dalla Cattedrale a Piccianello”. E qui, lo ricordiamo con estrema sincerità, si commuoveva invocando la protezione della Madonna, alla quale era molto devoto. ” Ci penserà Lei – diceva. Matera e la madonna della Bruna sono un tutt’uno”.



E aveva ragione. Come quando nel giugno del 1996 il vecchio laboratorio di Piccianello subì un attentato con l’incendio del carro trionfale e l’avvio di una inchiesta giudiziaria. C’eravamo e l’arrivo per tempo dei Vigili del Fuoco consentì di evitare che le fiamme lo distruggessero. Con quello che rimase e con le statue che Michelangelo riuscì a recuperare, grazie anche alla devozione di tanti materani, la tradizione non venne interrotta e quel carro fu di monito alla città, che si strinse accanto alla sua Protettrice. E non fu il solo episodio che segnò la lunga vita di Michelangelo, che avemmo modo di apprezzare quando aveva un negozio di vernici e di articoli per pittori in via Tommaso Stigliani dove, nel retro, si dilettava a realizzare presepi insieme a mest Ciccill. La realizzazione del carro trionfale per il 150 anni dell’Unità d’Italia (in attesa di valorizzazione) lo riempì di soddisfazione, per le tante attestazioni ricevute a Torino e per i tanti progetti (finora non realizzati) legati alla promozione di quel manufatto. E poi gli incontri nelle scuole con i bambini o durante le visite al laboratorio di Piccianello. ” Sono il nostro futuro- diceva. La curiosità è il primo passo, insieme alla volontà, per dare qualcosa di sè agli altri. E spero che tra di loro ce ne siano alcuni che contribuiscano a portare avanti i valori della Festa del 2 Luglio e della cartapesta”. Una richiesta precisa aldilà degli annunci, dei comunicati su quanto resta da fare per valorizzare un’arte, che ha visto in uomini come ”Mest Michelin” spendersi con umiltà per la tradizione e per la Festa. Ne aveva parlato il collega e amico Ottavio Gurrado nel libro ” Una vita tra colori e cartapesta”. Attendavamo, con l’anno nuovo, la presentazione ufficiale con l’artista di tante edizione del carro trionfale. Ma ora per la città c’è un impegno in più, per ricordarne opera e sopratutto richieste…