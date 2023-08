“Ciao Mamma il mio cellulare è rotto…”Non Aprite quel Messaggio!

NON APRITE QUESTO MESSAGGIO!

“Ciao mamma, il mio cellulare e rotto, questo e il mio nuovo numero! Mandami un messaggio su Whatsapp”.

A prescindere se vostra figlia non sbaglierebbe a scrivere due E verbo, dunque accentate, con E congiunzione non cedete alla tentazione di aprire il messaggio che sta girando in questi giorni da cellulare a cellulare (stamattina è toccato anche a me).

NON APRITE QUEL MESSAGGIO perchè facendo leva sul “cuore di mamma” si mette in atto un’altra truffa svuota conto che arriva tramite sms. Si tratta, infatti, di un finto sms con l’obiettivo di raggirare i malcapitati, rubare i loro dati e svuotare i loro conti, clonare pin e carte di credito.

Il primo modo di difendersi dagli sms truffa è quello di ignorarli: non rispondere, cancellarli e bloccare il contatto rimane sicuramente uno dei metodi efficaci.

Nel caso, invece, si sia cliccato sopra, occorre bloccare tempestivamente bancomat e carte di credito per non avere l’amara sorpresa di un conto corrente a zero cifre.