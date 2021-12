Si era impegnata per organizzare l’ennesima convention dell’Anvu a Matera, l’associazione professionale locale della Polizia d’Italia, della quale era presidente regionale e vicario nazionale, ma non ce l’ha fatta a portare fino in fondo quell’obiettivo, lasciando in tanti rammarico e commozione. Lucia Acquafredda, vicecomandante dei Vigili Urbani in pensione, ci ha lasciato improvvisamente, prima della fine dell’anno. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto, tra quanti hanno avuto modo di apprezzarne qualità professionali e umane. E’ stata la prima donna a entrare nel Corpo, dal 1980 al 2014, da semplice agente a maggiore, sfidando critiche e pregiudizi propri di una città di provincia, svolgendo un ruolo prezioso accanto ai Comandanti che si sono avvicendati alla guida del Corpo. A cominciare da Nicola Tommaselli , al quale fu intitolata la Caserma di piazza Tre Torri nell’ottobre del 2008. Ricordiamo la commozione di Lucia Acquafredda verso una figura di altri tempi, che l’aveva stimolata a interessarsi di tanti temi a cominciare dall’aggiornamento professionale di colleghe e colleghi, fino alle pari opportunità.



Tanti i ricordi del suo operato. Era l’ultima a chiudere la Caserma del comando vigili urbani, di Piazza Tre Torri, perchè aveva bisogno di due minuti per lasciare tutto in ordine, evidenziando uno spirito di appartenenza al Corpo non comuni. E poi il senso del dovere per garantire i servizi, sopratutto quando gli organici erano ridotti all’osso, in occasione della richiesta di ferie. ” Ce ttin da fè? Cosa devi fare? Sono proprio necessarie ?- diceva”. Ma alla fine accontentava tutti. Mancherà ai suoi cari, alla città, alle tante vigilesse e vigili della Basilicata e dell’Anvu nazionale accolti, come era solita fare, con grande senso di ospitalità nella Città dei Sassi. Domani, alle 10.30, nella Chiesa di San Francesco da Paola l’ultimo saluto. Gia, un saluto. Ci saranno altre occasioni per ricordarla tra i colleghi, in attesa di una nuova caserma per la quale Lucia Acquafredda si era impegnata, e con l’Anvu che ha ereditato un patrimonio di iniziative e attività per la crescita professionale della polizia locale.



NELLE FOTO IN BIANCO E NERO DI MICHELE MASCIANDARO LA GIOVANE VIGILESSA NEI PRIMI GIORNI DI SERVIZIO