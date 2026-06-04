Ciao Franco,grazie…esempio di umiltà per il ”mestieraccio”

”Ricordati quello che ti dico oggi… i problemi si risolvono se si ha amore per un territorio, per i bisogni della gente e si ci si pone delle priorità. Sono passati 30 anni è ho continuato a scrivere dei rioni Sassi, della Valbasento, di infrastrutture”. Non ho mai dimenticato quelle parole del collega Francesco ”Franco” Di Pierro,spentosi a 83 anni, in occasione del suo pensionamento dalla Rai, quel 31 agosto del 2007, con gli amici di Videouno Michele, Michelangelo, Katia e altri colleghi, che gli donarono una videocassetta con alcuni dei tanti servizi realizzati. Non se l’aspettava, era commosso dopo tanti anni da corrispondente per Matera e provincia per la Rai, con servizi radiofonici e televisivi.Franco, redattore anche per la Gazzetta del Mezzogiorno e corrispondente per il Corriere dello Sport, e con esperienze anche nella emittente locale Trm, aveva nella sintesi degli argomenti trattati e da trattare e nel beneficio del dubbio, contrassegnato da tanti ”perché?” che lo portavano ad approfondire e a verificare quello che non quadrava, qualità apprese sul campo. Tanta esperienza, e nel rispetto della deontologia professionale, che portava alla riflessione e, ne sono stato testimone, a rinviare ad altro momento,con calma, un servizio o un articolo che meritava approfondimento. Da Franco ho appreso questi e altri aspetti del ”mestieraccio” e, sapendo dei miei orari da caserma…, non esitava a telefonarmi per un chiarimento o per qualcosa che gli era sfuggito. Puntuale e concreto e pronto ad allargare le braccia quando la provincia di Matera o la Basilicata perdevano una opportunità di lavoro. Una su tutte. Eravamo ,nel 2007 presso l’Unione degli industriali di Matera, dove era ospite per una visita l’imprenditore Alberto Bombassei (quello dei sistemi frenanti in ceramica), che ebbe un colloquio con l’assessore alle attività regionale alle attività produttive del tempo. Era interessato a investire dalle nostre parti, ma aveva tempi contenuti per farlo. Al termine del colloquio Franco gli chiese :” Beh, come è andata,presidente? A quando la posa della prima pietra?”. Bombassei fu lapidario : ” La Basilicata ha tante potenzialità, ma i miei tempi sono immediati, il mercato mi impone di investire subito. Andrò nell’Europa dell’Est”. E così fu, come apprendemmo dopo l’estate. Franco scosse la testa ,commentando con un ” Quando cambieremo?” . Parole profetiche che sono il problema della Basilicata, che ha a che fare con quella scarsa attenzione alla cultura del fare impresa (quando c’è)e verso la creazione delle condizioni per aiutare i giovani a restare . Di Pierro ha lasciato un vuoto di simpatia, professionalità, alternati a una immancabile sigaretta e a quella ”prova di voce” prima di leggere un servizio o intervistare qualcuno. Grazie Franco.Amicizia e professionalità sono valori che non vanno mai dimenticati e tanta vicinanza alla sua famiglia in questo difficile momento.

La salma di Franco è vegliata oggi dalle 17.00 presso la casa del Commiato ”Asfodelo’. Domani il funerale alle 11.00 presso la chiesa di Sant’Agnese al rione Agna.

Il cordoglio del Sindaco Nicoletti per la scomparsa del giornalista Franco Di Pierro

“Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Di Pierro, figura storica del giornalismo materano e punto di riferimento per intere generazioni di operatori dell’informazione. Per oltre quattro decenni Di Pierro ha raccontato con professionalità e competenza le vicende della città e dell’intero territorio lucano, contribuendo a documentarne la crescita sociale, culturale e sportiva. Attraverso la sua attività nelle principali testate regionali e nazionali e nelle emittenti radiotelevisive del territorio, ha saputo offrire ai cittadini un’informazione puntuale e autorevole, diventando una delle voci più riconosciute del panorama giornalistico locale. “Con la scomparsa di Franco Di Pierro – dichiara il Sindaco Nicoletti – Matera perde un professionista appassionato e un testimone privilegiato della sua storia recente. Il suo lavoro ha accompagnato per decenni la vita della comunità, raccontandone avvenimenti, trasformazioni e protagonisti con equilibrio, serietà e grande senso del dovere. Alla sua famiglia rivolgo, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, le più sentite condoglianze”.