Ciao Enzo, paziente mago dei sistemi informatici

Una vita per l’innovazione, insieme all’amico Pasquale Smaldone, prima nella Basica e poi nel progetto comune per la società di informatica Its srl di Matera, che ha consentito a tanti giovani di lavorare e con entusiasmo in un settore innovativo che porta valore aggiunto alla gestione dei servizi telematici. E Vincenzo ”Enzo” Lacasa, scomparso a 68 anni, dopo una malattia che lo aveva debilitato, dopo essere andato in pensione, come l’amico Pasquale Smaldone, ci ha messo nel lavoro, nella vita, tanta professionalità, voglia di aggiornarsi e di affrontare problemi e sfide. ”Lo ha fatto-ricorda Mimmo- con tanta pazienza e con un sorriso che gli ha consentito di essere simpatico e disponibile con tanti”. Lo ricordiamo, soprattutto, alla Asl 4 prima e poi alla Asm, dove per un periodo sono stato addetto stampa, pronto a verificare l’efficienza dei ”sistemi”, a trovare soluzioni dopo la consueta domanda di impiegati, funzionari, utenti : ” Ho un problema…” . E lui pronto a ripiegarsi,a provare, a informare e a portar via ”la macchina” – come la chiamava- il computer se la questione richiedeva del tempo. Sempre cortese e paziente. A Enzo piaceva la musica e oltre un anno fa insieme ad alcuni amici del passato, in una bicchierata presso l’ex bar del Fontanino di via San Biagio, aveva ricordato la passione dell’impegno politico per gli altri e per la città. Ciao Enzo. Hai lasciato un grande vuoto fra i tuoi cari, gli amici e quel sorriso che non dimenticheremo mai. I funerali di Vincenzo saranno celebrati, domani mattina,16 settembre, alle 10.00 nella chiesa di Sant’ Agnese. La salma è vegliata presso la sua abitazione in via Manicone n. 22 al rione Agna