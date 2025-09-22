Ciao Emanuele, la Matera su ruote… ti ringrazia

Un grande lavoratore, che si è fatto da sé, facendo sacrifici e con una attenzione costante per l’economia materana. Emanuele Loperfido, spentosi a 78 anni, era, e lo ricorderemo in tanti, un imprenditore concreto che ha saputo guardare oltre il mestiere di gommista imparato sul campo, dai maestri del passato. Pronto ad affrontare problemi e sfide che i figli hanno raccolto e che ci aveva raccontato nel dicembre scorso nel servizio https://giornalemio.it/cultura/una-storia-di-gomme-con-il-pioniere-emanuele-ueluccio-loperfido/. Matera nel cuore, a cominciare dalla affidabilità di pneumatici e di tutto quanto innovazione e tecnologia di quel mondo legato alla mobilità, che hanno accompagnato generazioni di automobilisti,camionisti e di altre categorie di conduttori di veicoli per i diversi usi. Lo avevamo incontrato l’estate scorsa nella officina di via Nazionale e il discorso, semplice ma efficace, cadeva sempre sui temi economici, sulle disparità della tassazione, sull’apprendistato che continuavano a penalizzare quanti vogliono fare impresa. E poi Matera, cambiata tanto grazie al turismo, ma con tanti problemi da risolvere e per i quali occorrevano e occorrono, ripeteva Emanuele, competenza e buon senso. Poche parole, ma efficaci, scuotendo la testa per quanto si può fare per la città ,che ha bisogno dei suoi giovani per guardare al futuro. Senza dimenticare le tradizioni come la Festa della Bruna, che lo ha visto partecipare in passato come cavaliere. Grazie Emanuele, la Matera su ruote (e non solo) ti ringrazia.

La salma di Emanuele Loperfido è vegliata presso la casa del commiato di Cristalli in via Gravina. I funerali si terranno domani, martedì 23 settembre, alle 10.30, presso la chiesa dell’Addolorata al rione Serra Venerdi.