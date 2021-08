Se n’è andato a ferragosto, e a un mese – il 20 settembre- dalla festa per il Patrono di Matera di Sant’Eustachio, per il quale Carlo Cascione era particolarmente devoto. E per il Santo si era impegnato e non poco, in passato, per rilanciare la Confraternita della quale era Priore. Ce ne parlava spesso quando si trattava di documenti o foto inedite o quando si parlava della risonanza che il culto del Santo aveva all’estero, a cominciare da Parigi, con una chiesa dedicata al Santo e nella quale si era anche esibita l’orchestra del nostro Conservatorio ” E.R Duni”. Persona mite, educata, cultore dei valori identitari di Matera C ascione era appassionato di cultura e di fotografia, sempre pronto per uno scatto in primo piano che conservava nel suo archivio della memoria. Aveva un sogno nel cassetto che ricordiamo aveva coltivato e realizzato , ma solo in parte in vista della visita di Papa Giovanni Paolo II, con la realizzazione di solo due edicole per una ”via Crucis” . Sarebbe dovuta arrivare fino al santuario di Picciano , ma si riuscì a a realizzare quelli in piazza degli Olmi e più avanti in fondo a via Gravina,quella a ridosso dell’incrocio con via degli Etruschi .



L’ultima volta che avemmo modo di salutarci è stato tempo fa in piazza Duomo. Ricordammo quel progetto che avrebbe voluto completare magari per la visita di Papa Francesco, della quale non si sapeva ancora nulla. ”Mi piacerebbe eccome – disse Cascione. Ma è difficile, servono volontà e risorse. Ci vorrebbe un miracolo”. E io di rimando gli risposi che ” Sant’Eustachio in qualche modo avrebbe provveduto”. Un sorriso e poi il ricordo di una passione accantonata: quella per le auto d’epoca. Aveva una fiat 750 azzurra, con la pecca della ebollizione del radiatore, comune alle fiat 600 che aveva avuto mio padre. E lui, ricordando il caro Narduccio Cascione ,altro appassionato e autore di un tour in Lambretta nel dopoguerra, rispose che ”occorreva avere pazienza e correttezza”. Ma viaggiare con quell’auto priva di accorgimenti elettronici era qualcosa di pionieristico. ”Andava ascoltata -diceva, alludendo ai giri del motore- senza forzare e dava soddisfazioni”. Carlo, anzi Carlo Alberto, come il nome del noto sovrano di Casa Savoia, ci mancherà anche per queste pillole di saggezza e di semplicità. Ai tanti amici che l’hanno frequentato, ai soci della confraternita, ai devoti di Sant’ Eustachio e agli animatori dei Comitati e alla sua famiglia, alla moglie Paola, alle figlie Teresa Anna Bruna e Francesca, che in questo momento difficile esprimono vicinanza e un affettuoso ricordo.