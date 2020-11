Incredulità. Tanta. Ma l’Armando, il professor Armando Sichenze, ci ha lasciati a 74 anni con un patrimonio di simpatia, cultura, ironia e tanta voglia di trasmettere sopratutto ai giovani il piacere di scoprire, riscoprire ruolo e funzioni del paesaggio, delle periferie, dei piccoli centri, dei centri storici, della buona architettura. E non a caso l’impronta che ha dato da primo preside, della giovane facoltà di architettura dell’Università degli Studi di Basilicata, è di quelle che lasciano il segno. Quasi fosse una ”guida” dell’anima dei territori e delle periferie da riscoprire, come dimostrano le sue pubblicazioni tematiche che abbiamo volentieri recensito e commentato , con lui e con sua moglie Ina, che ha condiviso un percorso di vita e di passione per la Matera che li ha accolti tanto tempo fa. Armando, L’Armando, uno di noi come avevamo scritto nell’ultima recensione del 2018 https://giornalemio.it/cultura/per-fortuna-che-ce-larmando/ al romanzo ”Stelle di giorno”. E scherzando e ricordando i tanti episodi, storie e personaggi descritti nel libro avevamo auspicato che qualcuno ”tra i tanti” amici che lavorano in teatro, in tv o al cinema, potessero tirarne fuori una pièce o una fiction. Da parte sua un ” Magari !” accompagnato da un sorriso…e la curiosità per una nuova avventura. Siamo certi che tra le tante stelle dei cieli del dibattito sulla sostenibilità, dei sogni che diventano proposta e progetto quella di Armando, che comincia con ”A” come architettura, brillerà nella memoria e nel cuore di quanti l’hanno conosciuto, apprezzato o la faranno riscoprendo e rileggendo quello che ci ha lasciato. Ciao, Armando.