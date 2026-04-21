Ciao Antonio,grande cuore di simpatia e di sport

Una scomparsa improvvisa, quella del collega e amico Antonio Mutasci, che ha destato tanta incredulità per quel suo sorriso ”contagioso” accompagnato da un ” Ci vediamo per un caffè…” e il ricorrente pensiero per i successi dell’Invicta Matera ,promossa in Eccellenza per risollevare le sorti del calcio biancoazzurro. Antonio avrebbe compiuto 43 anni a ottobre. Un giornalista sportivo infaticabile, impegnato a tempo pieno nella professione, nell’Ussi e in tanti eventi e battaglie per ricordare, come Renato Carpentieri, con la intitolazione del campo sportivo al borgo La Martella.E quel giorno,lo scorso anno, il più felice di tutti era lui. Lo avevamo incrociato avant’ieri a bordo della sua Smart, con un segno equivocabile di stima e simpatia e un impegno, appena possibile, con altri colleghi per una pizza. Piccole cose di un grande cuore sportivo, che si è fermato improvvisamente, lasciando un vuoto nella moglie Nicoletta e tra quanti ne hanno apprezzato qualità e disponibilità, nel corso di una carriera ultraventennale sulle pagine de La Nuova del Sud, Il Quotidiano e sul web con ‘The Mag” e ”Sport on fire”. La salma di Antonio è vegliata da oggi presso la sala del Commmiato delle onoranze funebri Giasi in via Lucana 241. Il rito funebre sarà officiato, mercoledì 22 aprile, alle 10.30 presso la chiesa di Maria Santissima Annunziata al rione Piccianello.