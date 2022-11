Ciak! Ma il presepe nei Sassi ci sarà?

La domanda sorge spontanea a tanti, in attesa di saperne di più dall’Amministrazione comunale sulle proposte che dovranno contrassegnare il Natale a Matera dall’Immacolata all’Epifania. Per ora solo voci, ma niente di ufficiale. Se lo chiedono gli operatori economici, che non possono promuovere la propria offerta se al momento non c’è nulla, i cittadini abituati ai programmi degli ultimi giorni , fatta eccezione per i mercatini e per gli eventi che alcune associazioni organizzano per un semestre o per un anno. A chiederlo anche il pro sindaco Antonio Serravezza, che tira fuori l’interrogativo natalizio legandolo- nella nota che segue- alle riprese del film ” “Pins and needles” (formicolio) per il quale sono in corso allestimenti nei rioni Sassi e sulla Murgia, in vista del primo ”ciak” . C’è una pagina facebook, della quale parliamo più avanti, e della quale abbiamo appreso per puro caso… E il ”formicolio” ha sollevato qualche perplessità come il ”sabbione” su parte della strada panoramica di via Madonna delle Virtù. Lavori autorizzati, come accaduto in passato, e con l’obbligo di ripristino, in base ad intese, richieste e autorizzazioni che la Produzione ha chiesto – come è prassi- all’Amministrazione comunale. Serravezza e altri avrebbero voluto saperne di più. Ma la comunicazione è una pecca che persiste.E qui ognuno fa le considerazioni che crede…Attendiamo il presepe,in concomitanza con il film? Una cometa sui Sassi? Chissà? Buon Natale!



LE PERPLESSITA’ DI SERRAVEZZA

Matera la città del cinema. Sono iniziati i preparativi per il primo ciack di una nuova produzione ambientata nei famosi Sassi. Senz’altro sarà una ulteriore occasione per la promozione della città dei Sassi attraverso il grande schermo. Da giorni si lavora per preparare i luoghi dove verranno girate le prime scene.

Molti cittadini curiosi, recatisi lungo la strada che costeggia la Gravina e collega il Sasso Barisano dal Caveoso, hanno notato con grande disappunto che la strada, realizzata con le bianche chianche, è stata ricoperta da uno strato di sabbia fino a Porta Pistola dove è stato realizzato un muro di tufi che nasconde la bellezza del Parco della Murgia. Subito è balzato un dubbio su queste ricostruzioni che snaturalizzano questa parte dei Sassi e si chiedono perché queste scene non sono state girate in uno studio cinematografico come Cinecittà, così come è stato fatto in passato per altre produzioni importanti realizzate a Matera. Forse è questione di costi? La nostra città si offre gratuitamente alle produzioni cinematografiche e chi ne usufruisce sono le attività ricettive, di ristorazione e artigiani? Non lo sappiamo ma senz’altro l’ufficio cinema del Comune di Matera potrebbe ragguagliarci circa tutto il programma delle riprese che dureranno fino al prossimo febbraio. Un dubbio c’è anche sull’evento che ogni anno attira decine di migliaia di turisti con il Presepe vivente nei Sassi. Si farà o è stato cancellato dall’agenda 2022? C’è chi lo sa ma i cittadini sono ancora in standby. Ancora non c’è alcun programma per le feste natalizie e di fine anno mentre altre città turistiche italiane in questo periodo stanno già programmando gli eventi per Pasqua. Gli imprenditori dell’accoglienza cosa possono pubblicizzare ai loro clienti per le prossime feste? Il pranzo di Natale o il cenone di fine anno? …e la città di Matera cosa propone?



LA PAGINA INFORMATIVA SULLE RIPRESE DEL FILM

Una pagina Facebook per scoprire le aree set delle riprese del film “Pins and needles” nei rioni Sassi e nel Centro storico della città.

La società di Produzione Luca Severi Production Group Italia Srl ha realizzato una pagina Facebook ufficiale in cui saranno veicolate le informazioni relative alla lavorazione del film (https://www.facebook.com/PeN.film.comunicazioneallacittadinanza/posts/pfbid02vSsN5miGouvoo6qambHVdge53SBsEhNXaTxxvDK9AwTZ7hSokQoT8AnTmkwt96DBl ).

La pagina si chiama “P&N Film- Comunicazione alla cittadinanza” e ha lo scopo di ridurre al minimo, attraverso una informazione puntuale, i disagi che potrebbero sorgere alla cittadinanza durante la lavorazione delle riprese audiovisive.

La pagina sarà aggiornata quotidianamente circa gli allestimenti e/o il ripristino dei set cinematografici e la viabilità durante le riprese del film e sarà attiva fino a Febbraio 2023.

L’Amministrazione Comunale rilancerà le informazioni della suddetta pagina, curata esclusivamente dalla produzione, anche attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale.

Si precisa che tutte le ordinanze e le disposizioni di competenza della Polizia Locale seguiranno le solite procedure amministrative e le relative pubblicazioni sul portale del Comune.

Per ogni ulteriore chiarimento è a disposizione l’Ufficio Cinema del Comune di Matera ai seguenti contatti: tel. 0835 241349; e mail: ufficio.cinema@comune.mt.it