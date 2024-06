CIA due mari: «I canali sono a secco nel Tarantino ma in Basilicata no»

“Lo denunciamo da anni purché accade puntualmente nei weekend: oggi siamo andati a verificarlo di persona recandoci in Basilicata presso il ripartitore San Marco.” E’ quanto denuncia l’organizzazione agricola pugliese con una nota in cui scrive che “Nonostante i guasti segnalati giorni fa e la comunicazione di chiusura dell’approvvigionamento idrico, CIA DUE MARI ha constatato che la poca acqua che giunge dalla diga di San Giuliano, in Lucania è ripartita correttamente tramite l’apertura della paratoia mentre in Puglia il passaggio resta ostruito con la totale chiusura della stessa.” «È inconcepibile giocare sulla pelle degli agricoltori pugliesi – ha dichiarato il direttore Vito Rubino – Oggi abbiamo documentato lo stato dei luoghi filmando e fotografando tutto. Adesso qualcuno dovrà prendersi le proprie responsabilità».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.