Cia: Crisi idrica – dalla Basilicata novità importanti

«Secondo il principio di solidarietà cederemo parte dei nostri metri cubi d’acqua alla vicina Puglia per sopperire alla grave crisi idrica e ai lavori ancora in corso, anche se in via di completamento, alla galleria del San Giuliano».

Lo ha reso noto l’assessore all’Agricoltura della Regione Basilicata Carmine Cicala nel corso dell’incontro di stamane, organizzato dal prefetto di Taranto Paola Dessì, con le associazioni di categoria Cia, Coldiretti e Copagri e i rappresentanti dei comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello e Palagiano.

Con loro, in prefettura, allo stesso tavolo erano seduti anche l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia, i rappresentanti di Arif, dei consorzi di bonifica della Puglia e della Basilicata, Autorità di Bacino, Acque del Sud e Acquedotto Pugliese.

L’incontro, come detto, verteva sulla crisi idrica che sta attanagliando la provincia di Taranto e in particolare sullo stato di avanzamento dei lavori alla galleria del San Giuliano, in Basilicata, attività di manutenzione straordinaria, a seguito del crollo dello scorso anno, essenziali per l’attingimento idrico da quella diga.

«Si tratta di lavori davvero delicati e complessi ma le attività sono ormai in chiusura – ha spiegato Cicala – Intanto, appurato che abbiamo consumato meno acqua del quantitativo che ci era stato ripartito, cederemo in tempi stretti l’acqua del fiume Sinni (diga di Monte Cotugno) alla Puglia».

Sul tema è intervenuto anche l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia, spiegando che per conoscere le tempistiche di questa soluzione-tampone bisognerà attendere l’esito del tavolo della segreteria tecnica convocato per giovedì 10 luglio.

«Alla presenza del prefetto di Taranto abbiamo firmato un documento congiunto e questo è un buon primo passo, ma tutto dipenderà dal tavolo tecnico che è in capo alla Basilicata e che si svolgerà già domani – ha aggiunto Pentassuglia – Ad ogni modo il mio assessorato è già a lavoro per collaborare alla stesura di questa intesa e per valutare il quantitativo d’acqua di cui necessitiamo, almeno fino al termine dei lavori alla galleria di San Giuliano».

Cia Due Mari, presente all’incontro in prefettura con il suo presidente Pietro De Padova, con il direttore Vito Rubino, il vicepresidente vicario regionale Giannicola D’Amico e una folta rappresentanza di associati dentro e fuori al palazzo, resta prudente e chiede di conoscere rapidamente e con certezza i tempi necessari per completare i lavori in Basilicata (si parlerebbe di fine luglio). Allo stesso tempo, chiede ai due assessori regionali a quanto ammonterebbe il quantitativo d’acqua che la Basilicata cederà alla Puglia, da quando sarà possibile attivare questa fornitura e, infine, se questa fornitura potrà essere erogata fino al totale ripristino della normale funzionalità della condotta del San Giuliano.

Gli interrogativi della Cia, condivisi anche dalle altre associazioni di categoria e dai rappresentanti dei comuni presenti oggi in prefettura, sono stati formalizzati in una lettera congiunta inviata al prefetto di Taranto e agli assessori regionali Pentassuglia e Cicala.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.