Ci vedevamo ”Da Mario”… Con Stefano Ritella chiude un pezzo storia di Matera

MATERA 19 gennaio 2026 – Le luci si sono spente, ma il profumo della storia resta tra quelle mura. La scorsa settimana, dopo 74 anni di onorata attività, ha chiuso i battenti lo storico ristorante “Da Mario”. In una lunga ed emozionante intervista di dieci minuti, Stefano Ritella ripercorre una vita passata tra i tavoli di quello che è stato molto più di un semplice luogo di ristoro.

“Ci vedevamo da Mario prima o poi…”. Parafrasando Ligabue, si potrebbe riassumere così il sentimento di un’intera città davanti alla serranda abbassata dello storico ristorante nel centro di Matera. Appunto, il ristorante “Da Mario”.



La storia inizia nel 1952, quando papà Mario aprì il locale nel cuore del centro storico. Da lì è nata una vera dinastia di ristoratori: i fratelli Francolino e Cecilia hanno poi intrapreso le loro strade, mentre Stefano è rimasto nel solco paterno. Un legame indissolubile quello tra Stefano e il ristorante, iniziato alla tenera età di 11 anni e proseguito con la gestione diretta dal 1969 fino a oggi.

Cinque generazioni e le celebrità del mondo

Entrare Da Mario significava immergersi in una Matera che oggi quasi non esiste più. Tra quelle pareti si sono avvicendate ben cinque generazioni di materani, che fosse pranzo o cena, fino a notte Ma il ristorante è stato anche il rifugio culinario per le tantissime celebrità passate dalla città dei Sassi in oltre mezzo secolo, lasciando tracce del loro passaggio in quelle foto affisse alle pareti che ora diventano reliquie di un passato glorioso.



La memoria nelle immagini

In questa intervista esclusiva a Basilicata Media, Stefano Ritella ha scelto di condividere con noi non solo i suoi ricordi, ma anche la memoria visiva del locale. Le foto alle pareti non sono solo decorazioni, ma finestre su una città in trasformazione, che Stefano ha osservato e nutrito per oltre cinquant’anni.

Un racconto a cuore aperto che celebra un pezzo imprescindibile dell’identità materana.