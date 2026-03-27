Ci sono Taxi e taxi…Cna Matera chiede verifiche costanti su abusivismo

Non è la prima volta che la confederazione degli artigiani di Matera denuncia e sollecita interventi su episodi e forme di abusivismo nei servizi di trasporto persone, che fanno concorrenza sleale a quanti lavorano correttamente rispettando leggi e pagando le tasse. E la denuncia, l’ ennesima, viene dopo una operazione della sezione amministrativa della Polizia di Stato,https://giornalemio.it/cronaca/quante-irregolarita-a-matera-sul-furgone-turistico-sequestro-e-sanzioni-della-polizia/ , nei confronti del conducente di un mezzo non in regola con la normativa

IL COMUNICATO STAMPA

Cna Matera: bene i controlli della Polizia, ora verifiche costanti contro l’abusivismo nel trasporto persone

La CNA della provincia di Matera plaude ai controlli della polizia di stato che la scorsa settimana hanno visto il sequestro di un furgone privo dei titoli autorizzativi per il trasporto persone e la revisione annuale del veicolo.

Anche se questi controlli erano effettuati con finalità anticrimine in occasione dell’inaugurazione di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo hanno messo in evidenza una situazione che la nostra associazione ha denunciato da tempo.

Infatti, quotidianamente, ci sono una serie di soggetti che, senza alcun titolo autorizzativo, effettuano corse come fossero dei taxi. Situazione ulteriormente aggravata dall’arrivo in città, da qualche mese, di una piattaforma straniera con la quale alcuni Ncc, non sostano in rimessa ed effettuano un vero e proprio servizio taxi.

L’inizio della stagione turistica vede anche l’arrivo in città di alcuni di questi soggetti, giungere dalla provincia e da fuori regione. Bene ha fatto il locale comando di polizia a dotarsi di un dirigente della polizia amministrativa che speriamo venga messo a breve termine nelle condizioni di operare. Pertanto auspichiamo una cadenza regolare e sistematica dei controlli a tutela dell’utenza turistica e non, ma anche di quei tassisti ed ncc che, quotidianamente, operano rispettando le regole.